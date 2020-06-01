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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Июнь » 1 » 18:14:59

Виталий Бунечко заработал в прошлом году более 1 млн гривен

Вчера, 18:26:59 510 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Виталий Бунечко заработал в прошлом году более 1 млн гривен

 Председатель облгосадминистрации Виталий Бунечко за 2019 год заработал более 1 млн грн. Большинство средств - на старой работе в Службе безопасности Украины.

Об этом он указал в своей декларации о доходах, обнародованной 29 мая на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

От Службы безопасности Украины Бунечко получил денежное обеспечение в размере 855 тыс. 458 грн.

С августа до конца 2019 года на новой должности председателя Житомирской ОГА Виталий Бунечко заработал 157 тыс. 955 грн.

В течение года Бунечко получил пенсию в размере 74 тыс. 904 грн. Виталий Бунечко также задекларировал наличные средства: 47 тыс. долларов, 32 тыс. евро и 430 тыс. гривен.

Согласно декларации, глава ОГА арендует квартиру в Житомире площадью 107 кв. метров.

Как сообщал «Журнал Житомира», замглавы Житомирской ОГА за 4 месяца работы получила 280 тыс. грн зарплаты.
Тэги: декларация, ОГА, зарплата, Бунечко
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