Виталий Бунечко заработал в прошлом году более 1 млн гривен

Председатель облгосадминистрации Виталий Бунечко за 2019 год заработал более 1 млн грн. Большинство средств - на старой работе в Службе безопасности Украины.
Об этом он указал в своей декларации о доходах
, обнародованной 29 мая на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
От Службы безопасности Украины Бунечко получил денежное обеспечение в размере 855 тыс. 458 грн.
С августа до конца 2019 года на новой должности председателя Житомирской ОГА Виталий Бунечко заработал 157 тыс. 955 грн.
В течение года Бунечко получил пенсию в размере 74 тыс. 904 грн. Виталий Бунечко также задекларировал наличные средства: 47 тыс. долларов, 32 тыс. евро и 430 тыс. гривен.
Согласно декларации, глава ОГА арендует квартиру в Житомире площадью 107 кв. метров.
Как сообщал «Журнал Житомира
», замглавы Житомирской ОГА за 4 месяца работы получила 280 тыс. грн зарплаты
.