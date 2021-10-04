На трассе в Житомирской области произошло смертельное ДТП. ФОТО

В Житомирской области на трассе Киев-Ковель столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции
.
"3 октября, около 21 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на 130 километре автомобильной дороги Киев-Ковель произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Audi и грузовика MAN"
, - говорится в сообщении.
Известно, что водитель и пассажир легковушки Audi от полученных травм погибли на месте происшествия.
По факту смертельной аварии открыто уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Фото: патрульная полиция