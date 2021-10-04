Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 04 Октября 2021    22:09:22
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 4 » 10:41:05

На трассе в Житомирской области произошло смертельное ДТП. ФОТО

Сегодня, 10:41:05 939 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На трассе в Житомирской области произошло смертельное ДТП. ФОТО

 В Житомирской области на трассе Киев-Ковель столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

"3 октября, около 21 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на 130 километре автомобильной дороги Киев-Ковель произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Audi и грузовика MAN", - говорится в сообщении.

Известно, что водитель и пассажир легковушки Audi от полученных травм погибли на месте происшествия.

По факту смертельной аварии открыто уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.



Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомирская область, дтп
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus