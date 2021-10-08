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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 8 » 16:50:30

В Житомире патрульные устроили погоню за мужчиной: в его карманах нашли наркотики. ВИДЕО

Сегодня, 16:50:31 774 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире патрульные устроили погоню за мужчиной: в его карманах нашли наркотики. ВИДЕО

 8 октября в Житомире экипаж патрульных заметил подозрительного мужчину и остановил его. Гражданин решил не общаться с полицейскими и начал убегать. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

"Сегодня, около 15 часов, во время патрулирования переулке Второй Охотничий, стражи порядка заметили гражданина, имевшего подозрительный вид. Патрульные полицейские остановились, чтобы пообщаться с мужчиной, однако гражданин внезапно начал бежать", - рассказали полицейские.

Мужчина попытался убежать от полицейских, но стражи порядка догнали его. Во время поверхностной проверки гражданина обнаружили три бумажных свертка с веществом зеленого цвета и 5 таблеток, вероятно, наркотического происхождения.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа. Вещество, оборот которого может быть запрещен законом, изъят в присутствии понятых.


Тэги: полиция, погоня, Житомир
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