В Житомире патрульные устроили погоню за мужчиной: в его карманах нашли наркотики. ВИДЕО

8 октября в Житомире экипаж патрульных заметил подозрительного мужчину и остановил его. Гражданин решил не общаться с полицейскими и начал убегать. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции
.
"Сегодня, около 15 часов, во время патрулирования переулке Второй Охотничий, стражи порядка заметили гражданина, имевшего подозрительный вид. Патрульные полицейские остановились, чтобы пообщаться с мужчиной, однако гражданин внезапно начал бежать"
, - рассказали полицейские.
Мужчина попытался убежать от полицейских, но стражи порядка догнали его. Во время поверхностной проверки гражданина обнаружили три бумажных свертка с веществом зеленого цвета и 5 таблеток, вероятно, наркотического происхождения.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа. Вещество, оборот которого может быть запрещен законом, изъят в присутствии понятых.