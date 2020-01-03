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Почти «смылся»: в Житомире водитель Таврии, убегая от полицейских, заехал в реку. ФОТО

Вчера, 09:42:20 2409 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Почти «смылся»: в Житомире водитель Таврии, убегая от полицейских, заехал в реку. ФОТО

 Поздно вечером 2 января в Житомире патрульные устроили погоню за автомобилем ЗАЗ, который двигался с нарушением ПДД. Происшествие произошло около 22:40 по улице Лесной. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
 

"Во время патрулирования улицы Лесная, инспекторы полиции заметили транспортное средство ЗАЗ, которое двигалось с нарушением ПДД Украины. Когда водитель заметил служебный автомобиль патрульных то резко развернул автомобиль и начал убегать от правоохранителей. В результате этих маневров, транспортное средство съехал в реку", - говорится в сообщении.


В дальнейшем, во время общения с водителем автомобиля, патрульные полицейские обнаружили у последнего признаки алкогольного опьянения. От прохождения теста и осмотра мужчина отказался в присутствии двух свидетелей.

"Патрульными полицейскими оформлено административный протокол по статье 130 КУоАП и вынесено постановление", - добавляют правоохранители.

Тэги: Река, Житомир, погоня, полиция
Комментариев: 3
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 09:49:17, Вчера
0

А почти переехал... чуть не хватило)
Dimm
3 Димм (Dimm)   • 12:49:05, Вчера
0

Это уже у водителя "топлива" не хватило, а для таврюхи это не преграда
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 11:41:28, Вчера
-4

ну хоть не убили никого, пока гонялись
уже плюс
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