Почти «смылся»: в Житомире водитель Таврии, убегая от полицейских, заехал в реку. ФОТО

Поздно вечером 2 января в Житомире патрульные устроили погоню за автомобилем ЗАЗ, который двигался с нарушением ПДД. Происшествие произошло около 22:40 по улице Лесной. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
"Во время патрулирования улицы Лесная, инспекторы полиции заметили транспортное средство ЗАЗ, которое двигалось с нарушением ПДД Украины. Когда водитель заметил служебный автомобиль патрульных то резко развернул автомобиль и начал убегать от правоохранителей. В результате этих маневров, транспортное средство съехал в реку", - говорится в сообщении.
В дальнейшем, во время общения с водителем автомобиля, патрульные полицейские обнаружили у последнего признаки алкогольного опьянения. От прохождения теста и осмотра мужчина отказался в присутствии двух свидетелей.
"Патрульными полицейскими оформлено административный протокол по статье 130 КУоАП и вынесено постановление"
, - добавляют правоохранители.
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