Теплокоммунэнерго сегодня начнет пускать тепло в дома житомирян

В Житомире согласно решению исполкома городского совета 11 октября начинается отопительный сезон. Сегодня в жилые дома начнут подавать теплоноситель. Об этом сообщили в КП "Житомиртеплокоммунэнерго
".
"На утро 11 октября уже работает отопление в школах и детских садах. Еще раньше тепло начали подавать в медицинские учреждения. В течение дня начнется подача теплоносителя в жилые дома", - информирует ЖТКЭ.
Коммунальщики отмечают, что насколько быстро тепло будет в домах зависит от того, как подготовили внутренние сети ОСМД и управляющие компании.
"Рассчитываем на то, что через двое суток город будет с теплом"
, - добавили в "Житомиртеплокоммунэнерго".
Напомним, для жителей Житомира тариф на тепловую энергию
останется на уровне предыдущего отопительного сезона и составит 1811,36 грн с НДС за Гкал.