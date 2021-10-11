Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 11 Октября 2021    11:31:40
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 11 » 09:57:04

Теплокоммунэнерго сегодня начнет пускать тепло в дома житомирян

Сегодня, 09:57:04 343 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Теплокоммунэнерго сегодня начнет пускать тепло в дома житомирян

 В Житомире согласно решению исполкома городского совета 11 октября начинается отопительный сезон. Сегодня в жилые дома начнут подавать теплоноситель. Об этом сообщили в КП "Житомиртеплокоммунэнерго".
 

"На утро 11 октября уже работает отопление в школах и детских садах. Еще раньше тепло начали подавать в медицинские учреждения. В течение дня начнется подача теплоносителя в жилые дома", - информирует ЖТКЭ.


Коммунальщики отмечают, что насколько быстро тепло будет в домах зависит от того, как подготовили внутренние сети ОСМД и управляющие компании.

"Рассчитываем на то, что через двое суток город будет с теплом", - добавили в "Житомиртеплокоммунэнерго".

Напомним, для жителей Житомира тариф на тепловую энергию останется на уровне предыдущего отопительного сезона и составит 1811,36 грн с НДС за Гкал.
Тэги: отопительный сезон, тепло, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus