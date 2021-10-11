Житомирские легкоатлеты вернулись домой, со Всеукраинских состязаний, с достойным комплектом наград

Достойный, в общем зачете, командный результат показали воспитанники житомирской спортивной школы Колос, принимавшие участие во Всеукраинских легкоатлетических соревнованиях, прошедших в период, со второго до четвертого октября, в городе Винница, под девизом - Кто ты, будущий олимпиец?

Как сообщают Спорт новости МЕТА, юные житомирские атлеты вернулись домой, имея в своем арсенале две бронзовые, четыре серебряные и три золотые медали, превзойдя другие команды в общем зачете.

Легкоатлетические состязания в Виннице, подробности победных выступлений

Сразу две золотые награды внес в копилку команды Красинский Александр, воспитанник Сушицкого Анатолия, в дисциплинах - бег на полторы тысячи метров и спортивная ходьба на пять тысяч метров. Чемпионом, в забеге на триста метров с препятствиями, стал юный спортсмен из Коростеня, Костюшко Александр, воспитанник этой же КДЮСШ и тренера-наставника Суслова Виктора, на его счету еще и серебро, за второе место в спортивной ходьбе на пять тысяч метров.



Две серебряные награды внесли в общий зачет воспитанники Сушицкого Анатолия, в беге на четыреста метров - Короткий Дмитрий, в спортивной ходьбе на три тысячи метров - Фроленкова Полина. Вторым на финише забега на восемьсот метров стал Билошицкий Константин из Коростеня. Его землячка Довбыщук Виолетта завоевала бронзу в беге на три тысячи метров, а Короткий Дима из Романова взошел на третью ступень пьедестала почета в метании ядра.

Общий зачет и планирование будущих победных выступлений

В соревнованиях взяли участие представители девяти регионов страны. В общем зачете, команда Житомирской области заняла почетное четвертое место. Атлеты уступили двумя очками представителям Луганска и шестью атлетам из Львова. Чемпионом снова стала команда Винницкой области.



Житомирские атлеты, после соответствующей подготовки, планируют взять участие и, конечно же, победить в чемпионате страны по легкой атлетике. А мы, болельщики, пожелаем им удачи и соответственно - победы.