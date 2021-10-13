Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 13 Октября 2021    20:57:18
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 13 » 15:55:57

Школьные каникулы в Житомире начнутся с 23 октября

Сегодня, 15:55:57 426 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Школьные каникулы в Житомире начнутся с 23 октября

 Несмотря на рекомендации нацкомисии, каникулы в житомирских школах начнутся с 23 октября. Об этом сегодня сообщили в городском совете.

«Во всех житомирских школах каникулы начнутся с 23 октября», - об этом сообщила заместитель городского головы Мария Мисюрова.

Она также уточнила, что на сегодня количество закрытых классов в связи с COVID-19 в Житомире - 42, 1274 ученика находится на самоизоляции.

Продлятся осенние каникулы до 31 октября.

Напомним, национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала перенести начало каникул на 18 октября
Тэги: каникулы, школы, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus