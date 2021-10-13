Школьные каникулы в Житомире начнутся с 23 октября

Несмотря на рекомендации нацкомисии, каникулы в житомирских школах начнутся с 23 октября. Об этом сегодня сообщили в городском совете.
«Во всех житомирских школах каникулы начнутся с 23 октября»
, - об этом сообщила заместитель городского головы Мария Мисюрова.
Она также уточнила, что на сегодня количество закрытых классов в связи с COVID-19 в Житомире - 42, 1274 ученика находится на самоизоляции.
Продлятся осенние каникулы до 31 октября
.
Напомним, национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала перенести начало каникул на 18 октября
.