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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 19 » 13:46:08

Американский благотворительный фонд строит на Корбутовке детский реабилитационный центр. ФОТО

Сегодня, 13:46:08 843 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Американский благотворительный фонд строит на Корбутовке детский реабилитационный центр. ФОТО

 В 2022 году благотворительный фонд "Миссия в Украину" планирует открыть в Житомире новый реабилитационный центр. Строительство сейчас активно ведется на Корбутовке.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
 

"Миссия в Украину занимается шестью сотнями детей с инвалидностью в Житомире. 300 из них нуждаются в глубинной реабилитации: с эрготерапевтом, физическим терапевтомом, психологом. Специалисты, в частности эрготерапевты, которых не так много в Украине, - у фонда есть! Но настоящее помещение не удовлетворяет всех потребностей и возможностей "Миссии в Украину". Новый реабилитационный центр, который планируют открыть уже в следующем году, позволит это все реализовать! Сегодня осмотрели ход строительства нового ребцентра", - написал мэр Житомира.


Участок под строительство в 2016 году выделил городской совет. Город также взял на себя обязательство обустроить инфраструктуру вокруг.

"Дорога для удобного проезда начнет строиться уже в течение нескольких недель", - добавил Сухомлин.









Фото: Сергій Сухомлин / Facebook
Тэги: строительство, реабилитация, Житомир, благотворительный фонд
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