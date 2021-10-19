Американский благотворительный фонд строит на Корбутовке детский реабилитационный центр. ФОТО

"Миссия в Украину занимается шестью сотнями детей с инвалидностью в Житомире. 300 из них нуждаются в глубинной реабилитации: с эрготерапевтом, физическим терапевтомом, психологом. Специалисты, в частности эрготерапевты, которых не так много в Украине, - у фонда есть! Но настоящее помещение не удовлетворяет всех потребностей и возможностей "Миссии в Украину". Новый реабилитационный центр, который планируют открыть уже в следующем году, позволит это все реализовать! Сегодня осмотрели ход строительства нового ребцентра", - написал мэр Житомира.