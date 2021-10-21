Сучасний приватний сектор означає користування системами очистки стічних вод «BIOTAL»

«У нас глиняний грунт. Спочатку пропонували так звану розумну каналізацію на основі звичайної вигрібної ями. За дощової погоди виникнули б проблеми. Адже ми бачимо, як кілька разів у місяць викачують наші сусіди. У знайомих проблеми із «розумною» каналізацією, коли або щось не те утилізують (гинуть бактерії), або коли їх вчасно не оновлюють, або не підсипають. Нам хотілося більш надійний і, скажімо так, безтурботний варіант. Тому обрали «BIOTAL», - говорить Катерина.

«Було одне незначне питання. Коли ми подзвонили у компанію, то одразу приїхали і перевірили, усе було гаразд», - зауважила господиня.

«Коли думали про установку очисної мініспоруди, заїхали спочатку на одну фірму. Показали, як буде працювати, але не викликало довіри. Ми порахували, що не вигідно. Потім дружина дізналася про «BIOTAL» і вирушили в офіс їхнього представництва у Житомирі. Там пояснили доступною мовою – і ми зрозуміли, що це те, що нам треба», - ділиться Олександр Козицький.

«Отут, звісно, молодці, самі телефонують і кажуть, коли треба під'їхати і подивитися стан справ. Тому раджу не шукати інші системи очищення стічних вод, а одразу звертатися до «Укрбіотал-проекта» за консультацією та допомогою», - наголосив житомирянин.