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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2021 » Октябрь » 21 » 10:43:03

Сучасний приватний сектор означає користування системами очистки стічних вод «BIOTAL»     Реклама  

Сегодня, 10:43:03 427 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сучасний приватний сектор означає користування системами очистки стічних вод «BIOTAL»

 Житомирянка Катерина Чижевська кілька років користується системою очистки стічних вод «BIOTAL». За словами жінки, рішення про встановлення цієї системи прийняли швидко, зважаючи на специфіку ландшафту, де знаходиться її будинок.
 

«У нас глиняний грунт. Спочатку пропонували так звану розумну каналізацію на основі звичайної вигрібної ями. За дощової погоди виникнули б проблеми. Адже ми бачимо, як кілька разів у місяць викачують наші сусіди. У знайомих проблеми із «розумною» каналізацією, коли або щось не те утилізують (гинуть бактерії), або коли їх вчасно не оновлюють, або не підсипають. Нам хотілося більш надійний і, скажімо так, безтурботний варіант. Тому обрали «BIOTAL», - говорить Катерина. 


Очищена вода, яка проходить через «BIOTAL», з будинку родини Катерини потрапляє у «ливньовку» і, важливо сказати, не завдає шкоди довкіллю. Додає, що вражена швидким реагуванням на запити щодо сервісу. 
 

«Було одне незначне питання. Коли ми подзвонили у компанію, то одразу приїхали і перевірили, усе було гаразд», - зауважила господиня. 




Усім радить обирати саме «BIOTAL»: «У майбутньому батьки розглядають тільки такий варіант і ніякий інший». 

Родина Олександра Козицького також віддала перевагу «BIOTAL» для свого обійстя.
 

«Коли думали про установку очисної мініспоруди, заїхали спочатку на одну фірму. Показали, як буде працювати, але не викликало довіри. Ми порахували, що не вигідно. Потім дружина дізналася про «BIOTAL» і вирушили в офіс їхнього представництва у Житомирі. Там пояснили доступною мовою – і ми зрозуміли, що це те, що нам треба», - ділиться Олександр Козицький.




Особливо зручно, веде далі Олександр, що у компанії ПП «Укрбіотал-проект» нагадують про сервіс і базовий технічний огляд. 
 

«Отут, звісно, молодці, самі телефонують і кажуть, коли треба під'їхати і подивитися стан справ. Тому раджу не шукати інші системи очищення стічних вод, а одразу звертатися до «Укрбіотал-проекта» за консультацією та допомогою», - наголосив житомирянин. 


Консультації та повний комплекс послуг із монтажу, сервісу про установки ВIOTAL за тел. (067) 412-42-11, адреса: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 66/41, сайт: ﻿http://new.biotal.zt.ua 

Пресслужба ПП «Укрбіотал-проект»
Тэги: BIOTAL
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Комментариев: 1
mihailsvetlov
1 Evelomaster (mihailsvetlov)   • 13:13:57, Сегодня [Материал]

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