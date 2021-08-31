Заміські комплекси обирають очисні споруди BIOTAL

База відпочинку неподалік Житомира «Вояж», рекреаційний комплекс на березі Дніпра в 55 км від Києва «SELFISH CLUB» та багато інших подібних закладів встановили на своїй території очисні споруди BIOTAL. BIOTAL - лідер на ринку біологічної очистки стічних вод.
Директор архітектурного бюро «ЮГМА» Марина Гарбар каже: ландшафт комплексу «SELFISH CLUB» специфічний, тут високі грунтові води, але із завданням очистки стічних вод BIOTAL впорався бездоганно.
«Не всі погоджувалися на реалізацію очисних споруд у непростих умовах. Обрали BIOTAL. Вони змогли це зробити найкращим чином, і в подальшому, коли будуть наступні черги будівництва, будемо до них звертатися за співпрацею. BIOTAL - це надійний партнер», - стверджує архітектор.
Голова садового товариства на території Вишгородської громади, де власне розташоване котеджне містечко, Василь Корінчук додає, що очисні споруди BIOTAL експлуатуються з 2003 року. Проєкт тутешніх очисних споруд потужністю 42 м куб на добу.
«Претензій до обслуговування немає. Усі роботи, пов’язані із сервісом, аварійними ситуаціями, здійснюються без усіляких нюансів, вчасно і головне якісно», - розповів Василь Корінчук.
У ПП «Укрбіотал-проект» надають строк гарантії на установку BIOTAL 5 років
. Гарантія на насосне обладнання та компресори відповідає строку, встановленою фірмою-виробником, і складає 2 роки
.
Більш докладна інформація про установки ВIOTAL за тел. (067) 412-42-11, адреса: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 66/41, сайт: http://new.biotal.zt.ua
Пресслужба ПП «Укрбіотал-проект»