Заміські комплекси обирають очисні споруди BIOTAL

«Не всі погоджувалися на реалізацію очисних споруд у непростих умовах. Обрали BIOTAL. Вони змогли це зробити найкращим чином, і в подальшому, коли будуть наступні черги будівництва, будемо до них звертатися за співпрацею. BIOTAL - це надійний партнер», - стверджує архітектор.