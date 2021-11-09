Установки екоочистки стічних вод BIOTAL: цифри, факти, міжнародний ринок, проєкти в Україні

Сотні клієнтів за кордоном та в Україні користуються мережами каналізації та очисних споруд за технологією BIOTAL, які проектує, встановлює та обслуговує ПП «Укрбіотал-проект».
Установки BIOTAL відзначені нагородами та дипломами національного та міжнародного рівня. За словами директора ПП «Укрбіотал-проект» Сергія Тетері, при розробці технології BIOTAL були враховані переваги та недоліки континуальної і дисконтинуальної систем, а також для вирішення питань, що поставали, створено нові пристрої: сифонний ерліфт, керований сифон, реверсний ерліфт. Ці пристрої запатентовані та є дуже надійними: у їхній конструкції немає рухомих частин, а, значить, і ламатися нічому. Абсолютно усе оснащення автоматизоване.
ПП «Укрбіотал-проект» спеціалізується на виготовленні проектно-кошторисної документації будівництва зовнішніх мереж каналізації та очисних споруд BIOTAL від 1.5 до 4000 м3/добу
. Установки користуються популярністю і в житловому, і в бізнесовому секторах.
За 19 років
існування підприємство запроектувало, встановило BIOTAL у різних країнах світу: Україні, Чехії, Болгарії, Грузії, Афганістані, ОАЕ, Республіці Екваторіальна Гвінея.
Виготовлено проектів за роки роботи – 266
.
Змонтовано установок – 538
.
Знаходяться на сервісному обслуговування – 404
.
Клієнтами ПП «Укрбіотал-проект», зокрема, є:
- Котеджне містечко «Green Hills» (с. Віта Поштова Київської обл.) - ВIOTAL-200
- Житловий комплекс «Озерки» (с. Нова Долина Одеської обл.) - ВIOTAL-300
- Логістичні центри «АТБ» (с. Красилівка Київської обл.) - ВIOTAL-60
- Аквапарк «Острів скарбів» (смт. Кирилівка Запорізької обл.) - ВIOTAL-150
- Лікарня сучасної онкологічної допомоги «ЛІСОД» (с. Плюти Київської обл.) - ВIOTAL-80
- АЗС (KLO, SOCAR, ОККО, WOG, Лукойл, UPG)
- Бази відпочинку в смт. Затока Одеської області (б/в Геолог, Тираспільчанка, Тернопіль, Посейдон та ін.)
- Дністровські ГЕС та ГАЕС (м. Новодністровськ Чернівецької обл.) – ВIOTAL-50 та
- ВIOTAL -60
- Глибочицька сільська рада (с. Глибочиця Житомирської обл.) - ВIOTAL - 40
- КП «Миколаївський Міжнародний аеропорт» (с. Баловне Миколаївської обл.)- ВIOTAL – 40
- Хотівська сільська рада (с. Хотів Київської обл.) - ВIOTAL – 500 та ін.
Консультації та повний комплекс послуг із монтажу, сервісу про установки ВIOTAL за тел. (067) 412-42-11, адреса: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 66/41, сайт: http://new.biotal.zt.ua
Пресслужба ПП «Укрбіотал-проект»