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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Ноябрь » 9 » 12:37:54

Установки екоочистки стічних вод BIOTAL: цифри, факти, міжнародний ринок, проєкти в Україні     Реклама  

Сегодня, 12:37:24 129 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Установки екоочистки стічних вод BIOTAL: цифри, факти, міжнародний ринок, проєкти в Україні

 Сотні клієнтів за кордоном та в Україні користуються мережами каналізації та очисних споруд за технологією BIOTAL, які проектує, встановлює та обслуговує ПП «Укрбіотал-проект». 

Установки BIOTAL відзначені нагородами та дипломами національного та міжнародного рівня. За словами директора ПП «Укрбіотал-проект» Сергія Тетері, при розробці технології BIOTAL були враховані переваги та недоліки континуальної і дисконтинуальної систем, а також для вирішення питань, що поставали, створено нові  пристрої: сифонний ерліфт, керований сифон, реверсний ерліфт. Ці пристрої запатентовані та є дуже надійними: у їхній конструкції немає рухомих частин, а, значить, і  ламатися нічому. Абсолютно усе оснащення автоматизоване. 

ПП «Укрбіотал-проект» спеціалізується на виготовленні проектно-кошторисної документації будівництва зовнішніх мереж каналізації та очисних споруд BIOTAL від 1.5 до 4000 м3/добу. Установки користуються популярністю і в житловому, і в бізнесовому секторах. 

За 19 років існування підприємство запроектувало, встановило BIOTAL у різних країнах світу: Україні, Чехії, Болгарії, Грузії, Афганістані, ОАЕ, Республіці Екваторіальна Гвінея. 

Виготовлено проектів за роки роботи – 266
Змонтовано установок – 538.
Знаходяться на сервісному обслуговування – 404
Клієнтами ПП «Укрбіотал-проект», зокрема, є: 
 
  • Котеджне містечко «Green Hills» (с. Віта Поштова Київської обл.) - ВIOTAL-200
  • Житловий комплекс «Озерки» (с. Нова Долина Одеської обл.) - ВIOTAL-300
  • Логістичні центри «АТБ» (с. Красилівка Київської обл.) - ВIOTAL-60
  • Аквапарк «Острів скарбів» (смт. Кирилівка Запорізької обл.) - ВIOTAL-150
  • Лікарня сучасної онкологічної допомоги «ЛІСОД» (с. Плюти Київської обл.) - ВIOTAL-80
  • АЗС (KLO, SOCAR, ОККО, WOG, Лукойл, UPG)
  • Бази відпочинку в смт. Затока Одеської області (б/в Геолог, Тираспільчанка, Тернопіль, Посейдон та ін.)
  • Дністровські ГЕС та ГАЕС (м. Новодністровськ Чернівецької обл.) – ВIOTAL-50 та 
  • ВIOTAL -60
  • Глибочицька сільська рада (с. Глибочиця Житомирської обл.) - ВIOTAL - 40
  • КП «Миколаївський Міжнародний аеропорт» (с. Баловне Миколаївської обл.)- ВIOTAL – 40
  • ﻿Хотівська сільська рада (с. Хотів Київської обл.) - ВIOTAL – 500 та ін. 

Консультації та повний комплекс послуг із монтажу, сервісу про установки ВIOTAL за тел. (067) 412-42-11, адреса: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 66/41, сайт: ﻿http://new.biotal.zt.ua 

Пресслужба ПП «Укрбіотал-проект» 
Тэги: BIOTAL
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