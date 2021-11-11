В Житомире суд на 85 грн оштрафовал мужчину, укравшего флаг и цветы с военного кладбища

В Житомире судили мужчину, который летом 2021 года на Смолянском военном кладбище сорвал флаг с могилы погибшего военнослужащего, а также собрал цветы с надгробий.
За совершенное мужчину оштрафовали на 85 гривен, передает Житомир инфо.
Постановление об указанном административном правонарушении Королёвский районный суд г. Житомира вынес 27 октября 2021 года. В Едином государственном реестре судебных решений постановление было обнародовано 8 ноября.
На вызов в суд мужчина не явился, поэтому дело рассматривалось без его участия.
Суд постановил признать мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях и назначить ему административное взыскание в виде штрафа в размере пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан в сумме 85 грн.
Также с мужчины взыскали судебный сбор в сумме 454 гривны.