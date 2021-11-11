Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 11 Ноября 2021    18:12:03
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 11 » 15:12:24

В Житомире суд на 85 грн оштрафовал мужчину, укравшего флаг и цветы с военного кладбища

Сегодня, 15:12:24 289 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире суд на 85 грн оштрафовал мужчину, укравшего флаг и цветы с военного кладбища

 В Житомире судили мужчину, который летом 2021 года на Смолянском военном кладбище сорвал флаг с могилы погибшего военнослужащего, а также собрал цветы с надгробий.

За совершенное мужчину оштрафовали на 85 гривен, передает Житомир инфо.

Постановление об указанном административном правонарушении Королёвский районный суд г. Житомира вынес 27 октября 2021 года. В Едином государственном реестре судебных решений постановление было обнародовано 8 ноября.

На вызов в суд мужчина не явился, поэтому дело рассматривалось без его участия.

Суд постановил признать мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях и назначить ему административное взыскание в виде штрафа в размере пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан в сумме 85 грн.

Также с мужчины взыскали судебный сбор в сумме 454 гривны.
 


Тэги: кража, суд, кладбище
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus