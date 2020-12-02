Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 03.12.2020    11:18:50
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 2 » 14:52:09

В Житомире судили экс-сотрудника суда: он воровал у своих коллег

Вчера, 15:21:09 1326 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире судили экс-сотрудника суда: он воровал у своих коллег

 Богунский районный суд города Житомира вынес приговор бывшему сотруднику суда, который совершил ряд краж имущества коллег. 

Об этом сообщает издание 368.media со ссылкой на приговор по ч. 1 ст. 185 и ч. 2 ст. 185 УК.

Известно, что обвиняемый работал в Житомирском районном суде. В мае прошлого года, находясь в кабинете №9 суда, мужчина украл два мобильных телефона, одну тысячу гривен, золотые цепочку, брошь и сережку.

Через два месяца из кабинета №10 мужчина украл 8 тыс. гривен из мужской барсетки, а впоследствии забрал еще 200 и 500 гривен. Из этого же кабинета обвиняемый вынес три бесперебойника, еще два бесперебойника украл из залов заседаний. Кражи продолжались с мая по август 2019 года.
 

"В суде мужчина вину признал. Он объяснил, что часть украденного сдавал в ломбард, а вырученные средства тратил на содержание детей. Кражи совершал по семейным обстоятельствам: проходил бракоразводный процесс, получал небольшую заработную плату, поэтому, чтобы сохранить семью, считал, что нужно больше приносить денег на содержание детей. В содеянном раскаялся", – информирует издание.


Потерпевшими по делу являются секретарь судебного заседания и специалист отдела. Требований о возмещении они не заявляли. Часть похищенного имущества удалось вернуть.

Суд приговорил обвиняемого к 2,5 года лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 1,5 года.
Тэги: Житомир, кража, суд
Комментариев: 6
priatel
1 Андрей (priatel)   • 16:04:57, Вчера [Материал]
+3

Так почему нет фамилии?Ведь всем интересно кто ВОР!!!!!!
melan
3 melan (melan)   • 16:33:26, Вчера [Материал]
0

статья фельетон
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 16:32:59, Вчера [Материал]
+1

наверно видел как все взятки брали и с ним не делились, вот он и решил по справедливости все сделать)
Karab
4 Сергей (Karab)   • 16:59:48, Вчера [Материал]
+1

Робин Гуд!
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 17:27:35, Вчера [Материал]
0

Обворовал даже не судей, а обычных клерков, к-рые даже не подавали заявление на возмещение убытков. Это чтобы было понятно, на сколько хорошо живется даже клеркам в судах, что им пофигу на возмещение убытков)
Alex_1045
6 Александр (Alex_1045)   • 21:59:55, Вчера [Материал]
0

https://reyestr.court.gov.ua/Review/93081137
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus