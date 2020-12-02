В Житомире судили экс-сотрудника суда: он воровал у своих коллег

Богунский районный суд города Житомира вынес приговор бывшему сотруднику суда, который совершил ряд краж имущества коллег.
Об этом сообщает издание 368.media
со ссылкой на приговор по ч. 1 ст. 185 и ч. 2 ст. 185 УК.
Известно, что обвиняемый работал в Житомирском районном суде. В мае прошлого года, находясь в кабинете №9 суда, мужчина украл два мобильных телефона, одну тысячу гривен, золотые цепочку, брошь и сережку.
Через два месяца из кабинета №10 мужчина украл 8 тыс. гривен из мужской барсетки, а впоследствии забрал еще 200 и 500 гривен. Из этого же кабинета обвиняемый вынес три бесперебойника, еще два бесперебойника украл из залов заседаний. Кражи продолжались с мая по август 2019 года.
"В суде мужчина вину признал. Он объяснил, что часть украденного сдавал в ломбард, а вырученные средства тратил на содержание детей. Кражи совершал по семейным обстоятельствам: проходил бракоразводный процесс, получал небольшую заработную плату, поэтому, чтобы сохранить семью, считал, что нужно больше приносить денег на содержание детей. В содеянном раскаялся", – информирует издание.
Потерпевшими по делу являются секретарь судебного заседания и специалист отдела. Требований о возмещении они не заявляли. Часть похищенного имущества удалось вернуть.
Суд приговорил обвиняемого к 2,5 года лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 1,5 года.