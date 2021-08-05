В Житомире будут судить преступную группу, укравшую с банковских счетов 14 млн грн

"Досудебным следствием установлено, что в течение 2011-2016 годов злоумышленники путем несанкционированного доступа к автоматизированной банковской системе похитили более 14 млн грн, нанеся банковскому учреждению ущерб на указанную сумму. Разработал преступную финансовую схему и создал организованную группу, привлекая еще трех знакомых местных жителей, главный бухгалтер этого филиала. Каждый из участников имел свое "задание": открытие банковских счетов (на них организатор перечислял похищенные средства), визирование заявлений на выдачу средств, подача в кассу банковских квитанций на получение наличных, получение средств и их легализация", - информирует прокуратура.