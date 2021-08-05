В Житомире будут судить преступную группу, укравшую с банковских счетов 14 млн грн

В Житомире будут судить организованную преступную группу, которая в течение нескольких лет украла из банка более 14 млн грн. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила Житомирская областная прокуратура.
Отмечается, что преступная группировка занималась систематическим тайным хищением денежных средств, размещенных на внутрибанковских мультивалютных счетах банковского филиала.
"Досудебным следствием установлено, что в течение 2011-2016 годов злоумышленники путем несанкционированного доступа к автоматизированной банковской системе похитили более 14 млн грн, нанеся банковскому учреждению ущерб на указанную сумму. Разработал преступную финансовую схему и создал организованную группу, привлекая еще трех знакомых местных жителей, главный бухгалтер этого филиала. Каждый из участников имел свое "задание": открытие банковских счетов (на них организатор перечислял похищенные средства), визирование заявлений на выдачу средств, подача в кассу банковских квитанций на получение наличных, получение средств и их легализация", - информирует прокуратура.
На две квартиры и дом фигурантов дела, а также на имущественные права частных обществ, принадлежащих им, наложен арест.
"Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту тайного хищения чужого имущества в особо крупном размере, подделки средств доступа к банковским счетам и легализации похищенных денежных средств, совершенных организованной группой (ч.ч. 4, 5 ст. 185, ч. 2 ст. 200, ч.ч. 2,3 ст. 209 УК Украины)"
, - добавили в ведомстве.
Дело будет рассматривать Богунский районный суд Житомира.