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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 5 » 08:57:56

В Житомире будут судить преступную группу, укравшую с банковских счетов 14 млн грн

Сегодня, 08:57:56 484 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире будут судить преступную группу, укравшую с банковских счетов 14 млн грн

 В Житомире будут судить организованную преступную группу, которая в течение нескольких лет украла из банка более 14 млн грн. Об этом "Журналу Житомира" сообщила Житомирская областная прокуратура.

Отмечается, что преступная группировка занималась систематическим тайным хищением денежных средств, размещенных на внутрибанковских мультивалютных счетах банковского филиала.
 

"Досудебным следствием установлено, что в течение 2011-2016 годов злоумышленники путем несанкционированного доступа к автоматизированной банковской системе похитили более 14 млн грн, нанеся банковскому учреждению ущерб на указанную сумму. Разработал преступную финансовую схему и создал организованную группу, привлекая еще трех знакомых местных жителей, главный бухгалтер этого филиала. Каждый из участников имел свое "задание": открытие банковских счетов (на них организатор перечислял похищенные средства), визирование заявлений на выдачу средств, подача в кассу банковских квитанций на получение наличных, получение средств и их легализация", - информирует прокуратура.


На две квартиры и дом фигурантов дела, а также на имущественные права частных обществ, принадлежащих им, наложен арест.

"Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту тайного хищения чужого имущества в особо крупном размере, подделки средств доступа к банковским счетам и легализации похищенных денежных средств, совершенных организованной группой (ч.ч. 4, 5 ст. 185, ч. 2 ст. 200, ч.ч. 2,3 ст. 209 УК Украины)", - добавили в ведомстве.

Дело будет рассматривать Богунский районный суд Житомира.
Тэги: кража, Житомир, суд
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