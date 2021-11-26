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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 26 » 13:22:55

Спрятали не только сигареты: в белорусском грузовике житомирские пограничники обнаружили еще и партию янтаря

Сегодня, 13:22:55 253 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Спрятали не только сигареты: в белорусском грузовике житомирские пограничники обнаружили еще и партию янтаря

 В Житомирской области пограничники в пункте пропуска "Выступовичи" задержали гражданина Беларуси, пытавшегося ввезти в Украину контрабандные сигареты. Как выяснилось, мужчина также перевозил партию янтаря. Об этом 26 ноября сообщила Госпогранслужба.

Отмечается, что иностранец спрятал в грузовике среди торфяного субстрата 144 тысячи пачек сигарет с белорусским акцизом.

Кроме этого, при выгрузке поддонов с сигаретами, пограничники обнаружили в прицепе грузовика полиэтиленовый пакет, в котором содержались обработанные камни желтого цвета, визуально похожего на янтарь, общим весом 1,1 кг.

Общая сумма оценки изъятого составила более 3,3 млн гривен.

В настоящее время сигареты и грузовик с прицепом изъяты сотрудниками Житомирской таможни. Янтарь также изъят и направлен на экспертизу.

Иностранец привлечен к ответственности согласно действующему законодательству.

Тэги: янтарь, контрабанда
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