Спрятали не только сигареты: в белорусском грузовике житомирские пограничники обнаружили еще и партию янтаря

В Житомирской области пограничники в пункте пропуска "Выступовичи" задержали гражданина Беларуси, пытавшегося ввезти в Украину контрабандные сигареты. Как выяснилось, мужчина также перевозил партию янтаря. Об этом 26 ноября сообщила Госпогранслужба
.
Отмечается, что иностранец спрятал в грузовике среди торфяного субстрата 144 тысячи пачек сигарет
с белорусским акцизом.
Кроме этого, при выгрузке поддонов с сигаретами, пограничники обнаружили в прицепе грузовика полиэтиленовый пакет, в котором содержались обработанные камни желтого цвета, визуально похожего на янтарь, общим весом 1,1 кг.
Общая сумма оценки изъятого составила более 3,3 млн гривен.
В настоящее время сигареты и грузовик с прицепом изъяты сотрудниками Житомирской таможни. Янтарь также изъят и направлен на экспертизу.
Иностранец привлечен к ответственности согласно действующему законодательству.