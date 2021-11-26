Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. Спрятали не только сигареты: в белорусском грузовике житомирские пограничники обнаружили еще и партию янтаря - 26 Ноября 2021