Криками «Ганьба!» встретили решение облсовета о переименовании Житомирского областного лицея ВИДЕО

"После длительных переговоров и обработки новой редакции Устава мы пришли к согласию, что оставляем лицею и академическое направление. Мы за то, чтобы Житомирщина развивалась, но и наш лицей тоже. Поэтому в Уставе учтено и прописано 50% на спорт и 50% академического направления" , – сказала директор лицея Людмила Коренная.