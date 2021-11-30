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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Ноябрь » 30 » 12:07:50

Криками «Ганьба!» встретили решение облсовета о переименовании Житомирского областного лицея ВИДЕО

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Криками «Ганьба!» встретили решение облсовета о переименовании Житомирского областного лицея ВИДЕО

 30 ноября в 11.00 началось внеочередное заседание 7-й сессии Житомирского областного совета. Первым в повестке дня был вопрос изменения названия и утверждения в новой редакции Устава Житомирского областного спортивного лицея.

В областном совете сообщили, что проработали новую редакцию Устава лицея, согласно которому лицей все же перепрофилируют, но оставят академический профиль.
 

"После длительных переговоров и обработки новой редакции Устава мы пришли к согласию, что оставляем лицею и академическое направление. Мы за то, чтобы Житомирщина развивалась, но и наш лицей тоже. Поэтому в Уставе учтено и прописано 50% на спорт и 50% академического направления" , – сказала директор лицея Людмила Коренная.


В ходе сессии стало известно, что облсовет хочет перепрофилировать лицей, чтобы получить субвенции из госбюджета на развитие заведения.

Перед голосованием в сессионном зале родители лицеистов выступали против перепрофилирования и требовали снять вопрос с рассмотрения.

В итоге "за" проголосовали 49 депутатов. Решение принято. Родители скандировали "Ганьба!".

Напомним, 29 ноября ученики Житомирского областного лицея вместе с родителями пришли под стены областного совета. Люди выступали против перепрофилирования лицея в спортивное специализированное заведение.
 
Тэги: Лицей, Житомир, облсовет
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