Криками «Ганьба!» встретили решение облсовета о переименовании Житомирского областного лицея ВИДЕО

30 ноября в 11.00 началось внеочередное заседание 7-й сессии Житомирского областного совета. Первым в повестке дня был вопрос изменения названия и утверждения в новой редакции Устава Житомирского областного спортивного лицея.
В областном совете сообщили, что проработали новую редакцию Устава лицея, согласно которому лицей все же перепрофилируют, но оставят академический профиль.
"После длительных переговоров и обработки новой редакции Устава мы пришли к согласию, что оставляем лицею и академическое направление. Мы за то, чтобы Житомирщина развивалась, но и наш лицей тоже. Поэтому в Уставе учтено и прописано 50% на спорт и 50% академического направления" , – сказала директор лицея Людмила Коренная.
В ходе сессии стало известно, что облсовет хочет перепрофилировать лицей, чтобы получить субвенции из госбюджета на развитие заведения.
Перед голосованием в сессионном зале родители лицеистов выступали против перепрофилирования и требовали снять вопрос с рассмотрения.
В итоге "за" проголосовали 49 депутатов. Решение принято. Родители скандировали "Ганьба!".
Напомним, 29 ноября ученики Житомирского областного лицея вместе с родителями пришли под стены областного совета. Люди выступали против перепрофилирования лицея в спортивное специализированное заведение.