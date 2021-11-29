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Облсовет хочет перепрофилировать житомирский лицей для одаренной молодежи: ученики и родители против. ВИДЕО

Вчера, 17:42:29 1179 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Облсовет хочет перепрофилировать житомирский лицей для одаренной молодежи: ученики и родители против. ВИДЕО

 29 ноября ученики Житомирского областного лицея вместе с родителями пришли под стены областного совета. Люди выступали против перепрофилирования лицея в спортивное специализированное заведение.

Об этом suspilne.media рассказала заместитель директора лицея Наталья Левенчук. По ее словам, об изменении профиля учебного заведения коллектив лицея узнал в пятницу, 26 ноября.
 

"Мы узнали об изменении профиля нашего учебного заведения и что в ближайшее время станем областным спортивным лицеем, – говорит Наталья Левенчук. – Наш коллектив, дирекцию заведения никто не собирал и никто ничего не обсуждал".


После сообщения о перепрофилировании лицея в заведении организовали родительское собрание.
 

"Это было очень неожиданно, – говорит отец лицеистки Роман Ткаченко. – В пятницу вечером состоялось родительское собрание и мы услышали такое известие. Это вызвало шквал негативных эмоций, просто возмущение, потому что депутаты, как основатели, не уведомив родителей и дирекцию лицея, решили сделать такое надругательство над этим заведением".

"Я очень возмущена тем, что наш лицей хотят переименовать в профильное спортивное заведение, хотя он есть у нас только один-единственный лицей для одаренных детей, где учится одаренная молодежь со всей области, а не только города", – говорит мама лицеистки Лилия Вишневич. – Наших детей хотят лишить качественного образования, которое они могут получить здесь".




По словам заместителя директора лицея Людмилы Расухиной, материально-техническая база для обучения учащихся по спортивному профилю отсутствует в заведении.
 

"Каждый ребенок имеет право на самореализацию, но наш лицей с самого начала создания был ориентирован учредителем (областным советом) на обучение академической одаренной молодежи преимущественно из сельской местности, то есть вся база лицея: и материальная, и научная направлена ​​на то, чтобы развивать академические способности лицеистов", – отметила Людмила Расухина.


29 ноября группа родителей вместе с детьми пришли в областной совет. Люди стояли с плакатами и выражали протест против перепрофилирования лицея.




 

"Мне нужно, чтобы работал лицей, и чтобы дети учились там, – говорит бабушка лицеистки Екатерина Чернякова. – У меня пять внуков и я хочу, чтобы они учились в этом лицее, который предоставляет очень ценное бесплатное образование".


Впоследствии люди вошли в фойе областного совета.

Фото: Суспільне


После часового разговора председателя областного совета Владимира Федоренко с дирекцией лицея, руководитель областного совета предоставлять какие-либо официальные комментарии отказался.
 
Тэги: Житомир, облсовет, протест, Лицей
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