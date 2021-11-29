Облсовет хочет перепрофилировать житомирский лицей для одаренной молодежи: ученики и родители против. ВИДЕО

"Мы узнали об изменении профиля нашего учебного заведения и что в ближайшее время станем областным спортивным лицеем, – говорит Наталья Левенчук. – Наш коллектив, дирекцию заведения никто не собирал и никто ничего не обсуждал".

"Это было очень неожиданно, – говорит отец лицеистки Роман Ткаченко. – В пятницу вечером состоялось родительское собрание и мы услышали такое известие. Это вызвало шквал негативных эмоций, просто возмущение, потому что депутаты, как основатели, не уведомив родителей и дирекцию лицея, решили сделать такое надругательство над этим заведением".



"Я очень возмущена тем, что наш лицей хотят переименовать в профильное спортивное заведение, хотя он есть у нас только один-единственный лицей для одаренных детей, где учится одаренная молодежь со всей области, а не только города", – говорит мама лицеистки Лилия Вишневич. – Наших детей хотят лишить качественного образования, которое они могут получить здесь".

"Каждый ребенок имеет право на самореализацию, но наш лицей с самого начала создания был ориентирован учредителем (областным советом) на обучение академической одаренной молодежи преимущественно из сельской местности, то есть вся база лицея: и материальная, и научная направлена ​​на то, чтобы развивать академические способности лицеистов", – отметила Людмила Расухина.

"Мне нужно, чтобы работал лицей, и чтобы дети учились там, – говорит бабушка лицеистки Екатерина Чернякова. – У меня пять внуков и я хочу, чтобы они учились в этом лицее, который предоставляет очень ценное бесплатное образование".

Фото: Суспільне