Недовольные тарифами протестующие ворвались в здание Житомирского облсовета. ОБНОВЛЕНО

15 января жители Житомира в третий раз вышли протестовать против повышения тарифов на коммунальные услуги. Протест начался в 11:00 утра на территории двух предприятий - "Житомиргаз" и "Житомиргаз Сбыт".
Стартовала акция протеста на перекрестке улиц Шевченко и Фещенко-Чоповского. На акцию собралось около сотни человек, информирует "Суспільне
".
К протестующим выходила представительница предприятия АО "Житомиргаз", которое отвечает за транспортировку и доставку газа. По ее словам, все решения принимаются центром, а на местах их уже выполняют.
Впоследствии протестующие двинулись к зданию "Житомироблэнерго". Там количество протестующих возросло до 250-300 человек.
После этого участники акции протеста пошли на площадь Королёва и ворвались в здание областного совета. Протестующие по приглашению городских властей Житомира перешли в сессионный зал горсовета для дальнейшего обсуждения ситуации.
Полиция Житомирской области заявила, что штурма админздания в Житомире не было.
"Штурма или захвата административных зданий 15 января в Житомире не было. Граждане, участники протестной акции, зашли в помещение Житомирской облгосадминистрации и областного совета, при этом был незначительно поврежден турникет. Полицейские зарегистрировали событие и проводят проверку его обстоятельств"
, - информирует ГУНП.
Предыстория
С января 2021 года существенно выросли тарифы на газ
, распределение газа
и как следствие отопление
. Также придется больше платить за водоснабжение
и электроэнергию
.
10 января житомиряне вышли на площадь Королёва
, протестуя против повышения тарифов на коммунальные услуги. Следующую акцию протеста обещали провести 13 января на Киевском шоссе.
11 января депутаты Житомирского городского совета обратились к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины о недопустимости роста цен
на поставку и распределение электрической энергии, поставки природного газа и распределение природного газа.
13 января несколько десятков людей с плакатами перекрывали Киевское шоссе и улицу Киевскую
.
Фото: Суспільне
их ещё твиттер не забанил?
Ааааа, глобальное достижение! Молодцы! А собираетесь то для чего?