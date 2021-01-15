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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 15 » 13:47:35

Недовольные тарифами протестующие ворвались в здание Житомирского облсовета. ОБНОВЛЕНО

Вчера, 13:59:55 2466 21 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Недовольные тарифами протестующие ворвались в здание Житомирского облсовета. ОБНОВЛЕНО

 15 января жители Житомира в третий раз вышли протестовать против повышения тарифов на коммунальные услуги. Протест начался в 11:00 утра на территории двух предприятий - "Житомиргаз" и "Житомиргаз Сбыт".

Стартовала акция протеста на перекрестке улиц Шевченко и Фещенко-Чоповского. На акцию собралось около сотни человек, информирует "Суспільне".

К протестующим выходила представительница предприятия АО "Житомиргаз", которое отвечает за транспортировку и доставку газа. По ее словам, все решения принимаются центром, а на местах их уже выполняют.



Впоследствии протестующие двинулись к зданию "Житомироблэнерго". Там количество протестующих возросло до 250-300 человек.



После этого участники акции протеста пошли на площадь Королёва и ворвались в здание областного совета. Протестующие по приглашению городских властей Житомира перешли в сессионный зал горсовета для дальнейшего обсуждения ситуации.
 
Полиция Житомирской области заявила, что штурма админздания в Житомире не было.

"Штурма или захвата административных зданий 15 января в Житомире не было. Граждане, участники протестной акции, зашли в помещение Житомирской облгосадминистрации и областного совета, при этом был незначительно поврежден турникет. Полицейские зарегистрировали событие и проводят проверку его обстоятельств", - информирует ГУНП.
 

Предыстория


С января 2021 года существенно выросли тарифы на газраспределение газа и как следствие отопление. Также придется больше платить за водоснабжение и электроэнергию.

10 января житомиряне вышли на площадь Королёва, протестуя против повышения тарифов на коммунальные услуги. Следующую акцию протеста обещали провести 13 января на Киевском шоссе.

11 января депутаты Житомирского городского совета обратились к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины о недопустимости роста цен на поставку и распределение электрической энергии, поставки природного газа и распределение природного газа.

13 января несколько десятков людей с плакатами перекрывали Киевское шоссе и улицу Киевскую.



Фото: Суспільне
Тэги: Житомир, тарифы, облсовет, протест
Комментариев: 21
fg
1 Василий (fg)   • 15:19:13, Вчера [Материал]
-1

Европа и Европейские цены.
melan
14 melan (melan)   • 18:57:36, Вчера [Материал]
+3

Европа и Европейские цены, а зарплаты и пенсии Украинские.
TarasS
18 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 21:10:15, Вчера [Материал]
-1

Ну, що це за соціальний протест без Піродка і Стрякіної? Сміх один.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 15:22:21, Вчера [Материал]
+1

внутренние террористы
их ещё твиттер не забанил?
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 16:05:45, Вчера [Материал]
+2

Ну и каков результат? Чего добились?
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:31:21, Вчера [Материал]
+1

На 3.Подыми жопу и буддеш знать чего добились! Во вторник 19 января в 11-00 народ принял решение массово собратся возле горисполкома Житомира. вот чего добились!
leon_ztmr
5 Алексей (leon_ztmr)   • 16:35:33, Вчера [Материал]
-1

"Во вторник 19 января в 11-00 народ принял решение массово собратся возле горисполкома Житомира. вот чего добились!"

Ааааа, глобальное достижение! Молодцы! А собираетесь то для чего?
ZVEZDA
15 Житомирянин (ZVEZDA)   • 19:17:52, Вчера [Материал]
-4

На 5. Підірви пяту точку с дивана піди туди і будешь знати)))
leon_ztmr
16 Алексей (leon_ztmr)   • 19:31:55, Вчера [Материал]
+1

Не могу, я в отличии от вас, бездельников, работаю;)
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:44:35, Вчера [Материал]
0

Дали срок и предложили депутатам города Житомира в понедельник 18 января собратся и принять решение о снятии комунальных платежей во время карантина. Второе задействовать 540 статью закона Украины о снятии месных налогов под ноль для всех жителей Житомира.( у нас Карантин) Такое право узаконил Кабинет Министров Украины и разрешил месным властям это сделать. Третье потребовали чиновникам города Житомира уйти как и народ в логдаун....и запретили раздаривать комунальную собственность Житомирян . а также землю.. Власть сказала что собратся не смогут потому что многие депутаты и чиновники катаются на лыжах. поэтому народ и собирается 19 января. У народа нечем платить и некогда ждать пока они накатаются.
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:00:29, Вчера [Материал]
0

Представители с Полевой предложили зарегестрировать на сайте Житомирского гор совета предложение в электронном виде где собрать 20 тысяч подписей Житомирян за проведение референдума по одному вопросу - недоверии городской влсти и лишении их депутатских и мерских полномочий. Статья 78 Коституции Украины расскакзывает как это сделать. Будут собирать штаб и инициативную группу по проведению референдума.
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:07:20, Вчера [Материал]
-1

Властям области предложили ( а они уже это сделали ) подготовить о снятии газовых тарифов не 30%. а на 70%. Это старая цена за газ. И народ потребовал вернуть газо транспортную систему государству
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:18:11, Вчера [Материал]
0

В облэнэрго также потребовали "акционерам" покинуть сдание облэнэрго. Никто из них не вложил ни одной копейки в облэнэрго. Народ требует передать в собственность государства. На своём сайте должны опубликовать штатное расписание с окладами ключевых должносных лиц и таблицу № 6 отчета по ЕСВ с их зарплатой за декабрь месяц 2020 г. Это не может быть их личной информацией, т.к они находяться на службе у народа города, области, Страны. И своим работодателям должны показать, за какую сумму наших налогов они "работают".
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:21:34, Вчера [Материал]
+2

Руководство Житомиргаз не смогло ответить на простой вопрос - сколько они заплатили за трубы, скважены, здания, и тех.оснащение. У него, руководителя, глаза на лоб полезли от удивления и он переспросил - "мы, что должны были за это все платить?" Я для себя понял, что они вообще ничего не платили, а значит все это украдено у Государства Украина, нашего народного Государства.
ZVEZDA
17 Житомирянин (ZVEZDA)   • 19:42:58, Вчера [Материал]
-1

Житомиргаз ще намагається імітувати обслуговування мереж. А ще вони намагаються нажухати багатоквартирні будинкі на обслуговуванні будинкової труби. Тарифи видумали самі заоблачні. А Житомиргаззбут то взагалі рога і копита. У них крім стола і компьютера нічого немає.
Armen21
11 МАКС (Armen21)   • 17:24:39, Вчера [Материал]
+1

Во вторник -13 днем, но думаю будет жарко:)
1-10 11-14
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