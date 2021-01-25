Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 26.01.2021    12:39:36
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 25 » 13:00:11

В Житомире «тарифный» протест блокировал улицу возле мэрии. ФОТО

Вчера, 13:17:53 1779 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире «тарифный» протест блокировал улицу возле мэрии. ФОТО

 25 января жители Житомира вышли на очередную, пятую по счету, акцию протеста против повышения тарифов.

Протест начался на площади Королева, на акцию пришло около сотни человек.

Среди требований протестующих:
 
  • тариф на газ не более 5 грн за один кубический метр и включить сюда стоимость транспортировки газа и НДС;
  • за электроэнергию требуют не более 1 грн за киловатт-час;
  • уволить руководство НКРЕКП;
  • провести проверку и аудит НКРЕКП;
  • проверить правовые основания перехода в частную собственность «Житомиргаз»;
  • отправить в отставку Кабинет Министров Украины.

Участники акции протеста пообщались с председателем Житомирской облгосадминистрации Виталием Бунечко, руководством города, а затем перекрыли движение по улице Большой Бердичевской.
 

Предыстория


С января 2021 года существенно выросли тарифы на газраспределение газа и как следствие отопление. Также придется больше платить за водоснабжение и электроэнергию.

10 января житомиряне вышли на площадь Королёва, протестуя против повышения тарифов на коммунальные услуги. Следующую акцию протеста обещали провести 13 января на Киевском шоссе.

11 января депутаты Житомирского городского совета обратились к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины о недопустимости роста цен на поставку и распределение электрической энергии, поставки природного газа и распределение природного газа.

13 января несколько десятков людей с плакатами перекрывали Киевское шоссе и улицу Киевскую.

15 января жители Житомира протестовали возле "Житомиргаза" и в здании областного совета.















Фото: Суспільне / Житомир інфо
Тэги: тарифы, протест, перекрытие улицы, Житомир
Комментариев: 6
fg
1 Василий (fg)   • 14:14:02, Вчера [Материал]
0

Концерт. Вам же сказали хотите дешевле газ, меняйте поставщика на украинского, а не то платите больше. Либо это специально, сначала накручивают всех, а потом оба-на - решение.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:32:51, Вчера [Материал]
0

Если власть будет ждать зелёнки и мусорных баков, то они дождутся. Тем более они уже на себе один раз ощутили. Срочно понижайте тарифы на воду, на тепло и на проезд и понижайте налоги для бизнеса. Чего вы не сделали раньше. Хотя сделать месная власть обьязана закон Украины № 540. А как вы теперь это будете делать - ваши проблемы, а иначе зелёнка и мусорный бак.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:49:37, Вчера [Материал]
+1

4 февраля опять люди собираются возле Королёва в 11 часов. Тяжко але потрибно
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 14:51:33, Вчера [Материал]
-3

проплаченный цирк для пропагандистской картинки
вот протесты здорового человека
https://youtu.be/BSZVT3MqyEo
SlavaNibiru
5 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:20:19, Вчера [Материал]
+3

СБУ викрила агента спецслужб РФ і «МДБ ЛНР», який займався дестабілізацією ситуації в Україні. Ворожим агентом був мешканець Херсонщини, який також очолював одну з проросійських партій. У січні 2021 року він отримав завдання поширювати та організовувати протестні акції, зокрема, для нагнітання «тарифного майдану».
23 січня 2021

А генерал-осавул Коцюбка часом не з однієї годівниці їсть? Тим паче, що працює в парі разом із місцевими лівацькими ОПГ?
Atillanta
6 Иванна (Atillanta)   • 09:35:27, Сегодня [Материал]
0

До Коболєва, я так розумію, питань нема. Не забудьте ще дати "Героя України" чи хоча б орден "За заслуги" за значний внесок у державне будівництво та зміцнення національної безпеки.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus