В Житомире «тарифный» протест блокировал улицу возле мэрии. ФОТО

25 января жители Житомира вышли на очередную, пятую по счету, акцию протеста против повышения тарифов.
Протест начался на площади Королева, на акцию пришло около сотни человек.
Среди требований протестующих:
- тариф на газ не более 5 грн за один кубический метр и включить сюда стоимость транспортировки газа и НДС;
- за электроэнергию требуют не более 1 грн за киловатт-час;
- уволить руководство НКРЕКП;
- провести проверку и аудит НКРЕКП;
- проверить правовые основания перехода в частную собственность «Житомиргаз»;
- отправить в отставку Кабинет Министров Украины.
Участники акции протеста пообщались с председателем Житомирской облгосадминистрации Виталием Бунечко, руководством города, а затем перекрыли движение по улице Большой Бердичевской.
Предыстория
С января 2021 года существенно выросли тарифы на газ
, распределение газа
и как следствие отопление
. Также придется больше платить за водоснабжение
и электроэнергию
.
10 января житомиряне вышли на площадь Королёва
, протестуя против повышения тарифов на коммунальные услуги. Следующую акцию протеста обещали провести 13 января на Киевском шоссе.
11 января депутаты Житомирского городского совета обратились к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины о недопустимости роста цен
на поставку и распределение электрической энергии, поставки природного газа и распределение природного газа.
13 января несколько десятков людей с плакатами перекрывали Киевское шоссе и улицу Киевскую
.
15 января жители Житомира протестовали возле "Житомиргаза" и в здании областного совета
.
Фото: Суспільне / Житомир інфо
вот протесты здорового человека
https://youtu.be/BSZVT3MqyEo
23 січня 2021
А генерал-осавул Коцюбка часом не з однієї годівниці їсть? Тим паче, що працює в парі разом із місцевими лівацькими ОПГ?