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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 25 » 17:34:23

«Штурм» здания «Житомиргаза»: чем закончились протесты против повышения тарифов. ФОТО

Вчера, 17:34:23 2227 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Штурм» здания «Житомиргаза»: чем закончились протесты против повышения тарифов. ФОТО

 25 октября несколько десятков житомирян пришли к здание АО «Житомиргаз» протестовать против повышения в 2,5 раза тарифа на распределение газа. Сегодня в газовой компании должно было состояться общественное обсуждение, но житомирян встретили закрытыми дверями.

Люди не стали ждать, пока к ним выйдет кто-то из «Житомиргаза» и выломали дверь. Возмущенная толпа вместе с депутатами, журналистами и активистами попала внутрь, где стояли охранники. Пропускать общество к руководству или позвать его вниз отказались, информирует 1.zt.ua.

Активисты отметили, что хотят уточнить у руководства «Житомиргаза», действительно ли будут поднимать цену на транспортировку газа.
 

«Здесь будет реальная бойня сейчас, если не выйдет руководство. Вы уже довели людей ... Почему вы закрыли дверь? Вы знали, что придет община», - добавляют протестующие.




После определенного давления со стороны толпы, охранники кому-то позвонили и пообещали, что через 15 минут подойдет руководство.

Пока часть протестующих находилась внутри здания «Житомиргаза», другая часть стояла на улице и скандировала «Банду геть». Активисты планировали привезти шины и жечь их в случае, если руководство не выйдет к людям.

Параллельно депутаты Руслан Годованый и Андрей Оноприенко вызвали полицию, которая прибыла на место происшествия через 30 минут. Вызвать наряд пытались дважды.

После длительного ожидания активисты начали идти напролом. Сначала пробивались по лестнице и коридорам, ведь, где именно находится руководство - не указали, а после того, как все же сообщили местонахождение председателя правления, начали вместе с общественностью «прорываться» в зал заседаний.



Небольшое помещение, где сидел Валентин Ющенко - глава «Житомиргаз» за считанные секунды окружили активисты и общественность. Требовали объяснений относительно повышения тарифов: «На каком основании хотят увеличить тариф на транспортировку газа?».

Ответ руководителя предприятия: «Делается расчет тарифа АО "Житомиргаз" по расчетам».



Под возгласы митингующих «Ющенко! Ющенко!» руководитель предприятия все же вышел к людям на улице.
 

«Это все какой-то шаг в деструктив! Вы депутат? Вы против того, чтобы здесь платили достойную зарплату вашим избирателям? Вы против того, чтобы к вам аварийка вовремя приехала?», - начал свое выступление руководитель «Житомиргаза».


Никакого содержательного ответа от руководителя предприятия не последовало, после чего он пытался уйти, но общественность его вытолкнула назад к людям и перекрыла дорогу к зданию «Житомиргаза».





Более конкретный ответ относительно общественных обсуждений и тарифа предоставил финансовый директор предприятия Дмитрий Конюх.

Оказалось, что сегодня, 25 октября, АО «Житомиргаз» проводили общественные слушания по обсуждению тарифа в режиме онлайн, на которых, по их словам, присутствовали 20 представителей громады, мэр Коростеня Владимир Москаленко, заместитель мэра Житомира Сергей Кондратюк и представители НКРЕКП в Житомирской области.
 

«За период 2014-2019 годы убытки "Житомиргаз" составляют 700 млн, в 2020 году - 62 млн. По нашему прогнозу 2021 год закончится с убытком в 120 млн. Основная причина убытка - ПТР (Производственно-технологические расходы)», - отметил Дмитрий Конюх.


То есть, причина, по которой хотят увеличить тариф в 2,5 раза - убытки «Житомиргаза» в почти 1 млрд гривен.

«Мы не занимаемся транспортировкой газа, мы занимаемся его распределением. То есть, его доставкой потребителю», - подытожил финансовый директор.

Фото: Перший житомирський


По его словам, никакого решения о поднятии тарифа сегодня не принимали, только обсуждали возможные варианты решения этой ситуации. Решение об изменении тарифов громаде не озвучили.

26 октября в 14:00 в облсовете этот вопрос будет обсуждаться на заседании депутатской комиссии. Пригласили и представителей АО «Житомиргаз».
 

Предыстория


«Житомиргаз» хочет поднять тариф за распределение природного газа в 2,5 раза до 5,028 грн за метр кубический.

Мэр Житомира и депутат горсовета призвали горожан высказаться против повышения тарифа и прийти на общественные слушания.

25 октября житомиряне пришли к зданию «Житомиргаза», однако их не пустили внутрь.
Тэги: тарифы, Житомир, Житомиргаз, протест
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Комментариев: 4
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 18:42:51, Вчера [Материал]

активисты ожидаемо лососнули тунца.
теперь слово за мером року
ждём создания в кратчайшие сроки КП "газконтора", которое принимает в управление газовые сети, а Житомиргаз их быстренько передаёт. И высокой зарплатой КП переманивает к себе специалистов их фирмы Фирташа.

хотя о чём это я
третье евроКП с дикими убытками житомирцы не потянут....
Hoakina
2 Марина (Hoakina)   • 18:43:04, Вчера [Материал]

нєфтєтрейдери тєрпят убиткі )) ги-ги
vovik-zt
3 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:36:02, Вчера [Материал]

То офіційно ця контора збиткова (як в принципі і всі контори мультімільонерів-олігархів), а по факту мабуть, якщо вивести з тіні всі їх схеми та офшори, то буде найприбутковішим підприємством в області. Але хто це буде робити коли всі контролюючі та регулюючі органи давно "прикормлені" як і купа усіляких комітетів та комісій що тількі жруть з бюджета народні гроші нічого не рішаючи!
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 01:38:41, Сегодня [Материал]

https://www.zhitomir.info/news_203467.html тут вот Сырожа Сухоблин заявил и скриншот показал, где монополист Фирташовский заложил прибыль в 334 млн. грн. То что-то не сходится. Финдиректор заявляет о убытках, а Сухомлин о прибыли. Правда скриншот бумажки Сухоблина без печатей и прочей мишуры.

Далее, Ющенко получает миллионы в год в виде зарплаты. Если предприятие такое убыточное, то какой дурак поверит, что Фирташ будет платить миллионы человеку, к-рый из года в год держит предприятие в убытке? Какая-то нестыковочка. Пруф:

Як повідомляв Житомир.info, зарплата голови правління акціонерного товариства «Оператор газорозподільних систем «Житомиргаз» Валентина Ющенка за 2018 рік становила 2 млн 294 тис. 913 грн, за 2019 рік – 2 млн 886 тис. 995 грн, в 2020 році він отримав 3 млн 041 тис. 427 грн зарплати. https://zhitomir.info/news_203493.html
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