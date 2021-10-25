«Штурм» здания «Житомиргаза»: чем закончились протесты против повышения тарифов. ФОТО

«Здесь будет реальная бойня сейчас, если не выйдет руководство. Вы уже довели людей ... Почему вы закрыли дверь? Вы знали, что придет община», - добавляют протестующие.

«Это все какой-то шаг в деструктив! Вы депутат? Вы против того, чтобы здесь платили достойную зарплату вашим избирателям? Вы против того, чтобы к вам аварийка вовремя приехала?», - начал свое выступление руководитель «Житомиргаза».

«За период 2014-2019 годы убытки "Житомиргаз" составляют 700 млн, в 2020 году - 62 млн. По нашему прогнозу 2021 год закончится с убытком в 120 млн. Основная причина убытка - ПТР (Производственно-технологические расходы)», - отметил Дмитрий Конюх.

Фото: Перший житомирський

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