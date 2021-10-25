«Штурм» здания «Житомиргаза»: чем закончились протесты против повышения тарифов. ФОТО

25 октября несколько десятков житомирян пришли к здание АО «Житомиргаз» протестовать против повышения в 2,5 раза тарифа на распределение газа. Сегодня в газовой компании должно было состояться общественное обсуждение, но житомирян встретили закрытыми дверями.
Люди не стали ждать, пока к ним выйдет кто-то из «Житомиргаза» и выломали дверь. Возмущенная толпа вместе с депутатами, журналистами и активистами попала внутрь, где стояли охранники. Пропускать общество к руководству или позвать его вниз отказались, информирует 1.zt.ua
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Активисты отметили, что хотят уточнить у руководства «Житомиргаза», действительно ли будут поднимать цену на транспортировку газа.
«Здесь будет реальная бойня сейчас, если не выйдет руководство. Вы уже довели людей ... Почему вы закрыли дверь? Вы знали, что придет община», - добавляют протестующие.
После определенного давления со стороны толпы, охранники кому-то позвонили и пообещали, что через 15 минут подойдет руководство.
Пока часть протестующих находилась внутри здания «Житомиргаза», другая часть стояла на улице и скандировала «Банду геть». Активисты планировали привезти шины и жечь их в случае, если руководство не выйдет к людям.
Параллельно депутаты Руслан Годованый и Андрей Оноприенко вызвали полицию, которая прибыла на место происшествия через 30 минут. Вызвать наряд пытались дважды.
После длительного ожидания активисты начали идти напролом. Сначала пробивались по лестнице и коридорам, ведь, где именно находится руководство - не указали, а после того, как все же сообщили местонахождение председателя правления, начали вместе с общественностью «прорываться» в зал заседаний.
Небольшое помещение, где сидел Валентин Ющенко - глава «Житомиргаз» за считанные секунды окружили активисты и общественность. Требовали объяснений относительно повышения тарифов: «На каком основании хотят увеличить тариф на транспортировку газа?».
Ответ руководителя предприятия: «Делается расчет тарифа АО "Житомиргаз" по расчетам».
Под возгласы митингующих «Ющенко! Ющенко!» руководитель предприятия все же вышел к людям на улице.
«Это все какой-то шаг в деструктив! Вы депутат? Вы против того, чтобы здесь платили достойную зарплату вашим избирателям? Вы против того, чтобы к вам аварийка вовремя приехала?», - начал свое выступление руководитель «Житомиргаза».
Никакого содержательного ответа от руководителя предприятия не последовало, после чего он пытался уйти, но общественность его вытолкнула назад к людям и перекрыла дорогу к зданию «Житомиргаза».
Более конкретный ответ относительно общественных обсуждений и тарифа предоставил финансовый директор предприятия Дмитрий Конюх.
Оказалось, что сегодня, 25 октября, АО «Житомиргаз» проводили общественные слушания по обсуждению тарифа в режиме онлайн, на которых, по их словам, присутствовали 20 представителей громады, мэр Коростеня Владимир Москаленко, заместитель мэра Житомира Сергей Кондратюк и представители НКРЕКП в Житомирской области.
«За период 2014-2019 годы убытки "Житомиргаз" составляют 700 млн, в 2020 году - 62 млн. По нашему прогнозу 2021 год закончится с убытком в 120 млн. Основная причина убытка - ПТР (Производственно-технологические расходы)», - отметил Дмитрий Конюх.
То есть, причина, по которой хотят увеличить тариф в 2,5 раза - убытки «Житомиргаза» в почти 1 млрд гривен.
«Мы не занимаемся транспортировкой газа, мы занимаемся его распределением. То есть, его доставкой потребителю»
, - подытожил финансовый директор.
Фото: Перший житомирський
По его словам, никакого решения о поднятии тарифа сегодня не принимали, только обсуждали возможные варианты решения этой ситуации. Решение об изменении тарифов громаде не озвучили.
26 октября в 14:00 в облсовете этот вопрос будет обсуждаться на заседании депутатской комиссии. Пригласили и представителей АО «Житомиргаз».
Предыстория
«Житомиргаз» хочет поднять тариф за распределение природного газа в 2,5 раза до 5,028 грн
за метр кубический.
Мэр Житомира и депутат горсовета призвали горожан высказаться против
повышения тарифа и прийти на общественные слушания.
25 октября житомиряне пришли к зданию «Житомиргаза», однако их не пустили внутрь
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