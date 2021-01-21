Под стенами Житомирского горсовета состоялась акция протеста с требованием снизить тарифы. ФОТО

К зданию Житомирского городского совета 21 января пришли несколько десятков житомирян на очередную акцию против повышения коммунальных тарифов.
Один из организаторов протеста Сергей Ткачук перед участниками акции зачитал требования митингующих к центральной власти, сообщает Житомир инфо
.
Среди требований:
- тарифов на газ не более 5 грн за один кубический метр и включить сюда стоимость транспортировки газа и НДС;
- за электроэнергию требуют не более 1 грн за киловатт-час;
- уволить руководство НКРЕКП;
- провести проверку и аудит НКРЕКП;
- проверить правовые основания перехода в частную собственность «Житомиргаз»;
- отправить в отставку Кабинет Министров Украины.
Также активисты имеют требования к городской власти: уменьшить стоимость водоснабжения, теплоснабжения и пересмотреть тарифы на проезд.
Активисты анонсируют еще одну акцию на 22 января. Во время торжеств ко Дню Соборности планируют передать свои требования представителям власти. Также хотят выйти на акцию 25 января.
Предыстория
С января 2021 года существенно выросли тарифы на газ
, распределение газа
и как следствие отопление
. Также придется больше платить за водоснабжение
и электроэнергию
.
10 января житомиряне вышли на площадь Королёва
, протестуя против повышения тарифов на коммунальные услуги. Следующую акцию протеста обещали провести 13 января на Киевском шоссе.
11 января депутаты Житомирского городского совета обратились к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины о недопустимости роста цен
на поставку и распределение электрической энергии, поставки природного газа и распределение природного газа.
13 января несколько десятков людей с плакатами перекрывали Киевское шоссе и улицу Киевскую
.
15 января жители Житомира протестовали возле "Житомиргаза" и в здании областного совета
.
Фото: Житомир инфо
Хомячки скучные. Сплошные внутренние террористы. У вас нет ни идеи ни "гасел".
Житомиряне 25 января 2021 - сборы около Кололева в 11 часов. Если вы не придёте, никто тарифы понижать не будет. Эти 350 человек, которые приходят и требуют и защищают права свои и всех житомирян - это золотой фонд нашего города. ФОПы, вы едете в Киев отстаивать свои и наши интересы, но придите же и 25.01.2021, чтобы отстаять свои законные права, и заставить власть обнулить местные налоги на период карантина.