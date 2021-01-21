Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 21.01.2021    16:57:11
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 21 » 11:37:23

Под стенами Житомирского горсовета состоялась акция протеста с требованием снизить тарифы. ФОТО

Сегодня, 11:53:23 1207 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Под стенами Житомирского горсовета состоялась акция протеста с требованием снизить тарифы. ФОТО

 К зданию Житомирского городского совета 21 января пришли несколько десятков житомирян на очередную акцию против повышения коммунальных тарифов.

Один из организаторов протеста Сергей Ткачук перед участниками акции зачитал требования митингующих к центральной власти, сообщает Житомир инфо.

Среди требований:
 
  • тарифов на газ не более 5 грн за один кубический метр и включить сюда стоимость транспортировки газа и НДС;
  • за электроэнергию требуют не более 1 грн за киловатт-час;
  • уволить руководство НКРЕКП;
  • провести проверку и аудит НКРЕКП;
  • проверить правовые основания перехода в частную собственность «Житомиргаз»;
  • отправить в отставку Кабинет Министров Украины.

Также активисты имеют требования к городской власти: уменьшить стоимость водоснабжения, теплоснабжения и пересмотреть тарифы на проезд.

Активисты анонсируют еще одну акцию на 22 января. Во время торжеств ко Дню Соборности планируют передать свои требования представителям власти. Также хотят выйти на акцию 25 января.
 

Предыстория


С января 2021 года существенно выросли тарифы на газраспределение газа и как следствие отопление. Также придется больше платить за водоснабжение и электроэнергию.

10 января житомиряне вышли на площадь Королёва, протестуя против повышения тарифов на коммунальные услуги. Следующую акцию протеста обещали провести 13 января на Киевском шоссе.

11 января депутаты Житомирского городского совета обратились к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины о недопустимости роста цен на поставку и распределение электрической энергии, поставки природного газа и распределение природного газа.

13 января несколько десятков людей с плакатами перекрывали Киевское шоссе и улицу Киевскую.

15 января жители Житомира протестовали возле "Житомиргаза" и в здании областного совета.









Фото: Житомир инфо
Тэги: протест, тарифы, Житомир
Комментариев: 10
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:02:35, Сегодня [Материал]
+1

я вот пару месяцев платить не буду. что бы все так сделали. посмотрел бы на этих мразей...
Fedya
3 Jose (Fedya)   • 13:44:32, Сегодня [Материал]
0

та ще й послугами не користуйся, що б вони не думали, що без них такі розумники, не проживуть. До речі, вже має місце зрада - газ у вимогах подорожчав за ніч з 3-х гривень до 5-ти.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 12:22:37, Сегодня [Материал]
-4

повоняют и узбагояцца
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:37:02, Сегодня [Материал]
+2

На 2. Воняешь Ты -убогий ! 25 народ собирается на 11 часов у памятника Королёва. если власть не решит к этому времени наши вымоги будем их закидывать снежками. яйцами. помидорами и даже авном. вымога также была применить закон № 540. освободить бизнес от налогов всевозможных. на местном уровне. Это право надал месной власти Каб.Мин
leon_ztmr
7 Алексей (leon_ztmr)   • 15:38:57, Сегодня [Материал]
-1

Да никто не выполнит ни одного вашего требования и ничего вы им не сделаете.
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 16:18:57, Сегодня [Материал]
-1

какой народ?
Хомячки скучные. Сплошные внутренние террористы. У вас нет ни идеи ни "гасел".
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:44:03, Сегодня [Материал]
0

Сухомлин опять катается на лыжах.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:52:10, Сегодня [Материал]
+1

самый большой вопрос почему власть Житомира не ушли в ЛОГДАУН???. Зарплата у них по 35 тысяч . За что мы вам платим зарплату? Жителей города не принимают. К народу не выходит 540 закон не выполняют.
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:49:45, Сегодня [Материал]
-1

Один из работников мэрии вышел к людям и сказал - Хочете газу безкоштовного,побільше гороху їшьте" А 8 "Пушистик" обозвал весь город "скучными хомячками". Сухомлин с своей сворой (Моисеев и прочее) отдыхают в Египте. Сегодня на акцию пришло на 50 чел больше. Зашли в актовый зал, предъявили претензии этим замам, секретарям и прочим, кто в Египет не поехал.
Житомиряне 25 января 2021 - сборы около Кололева в 11 часов. Если вы не придёте, никто тарифы понижать не будет. Эти 350 человек, которые приходят и требуют и защищают права свои и всех житомирян - это золотой фонд нашего города. ФОПы, вы едете в Киев отстаивать свои и наши интересы, но придите же и 25.01.2021, чтобы отстаять свои законные права, и заставить власть обнулить местные налоги на период карантина.
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:56:18, Сегодня [Материал]
0

Газконтора и все их команда обзванивает людей и говорят - не приходите, не будет акции. Это все проделки наших местных властей. А "пушистики" пишут - вы ничего не добьетесь. КАК РАЗ МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ И ДОБЬЕМСЯ И ЗАСТАВИМ ВЛАСТЬ ВЫПОЛНИТЬ НАШИ ТРЕБОВАНИЯ. А если нет, то будем создавать "РАДУ РЯТУВАННЯ" записываемся туда, будем отстранять от кормушки мера и его свору, будем набирать 20 тыс голосов, чтобы его отстранить, и всех этих мы даже в горисполком не пустим. В Оттаве в муниципалитете работает всего лишь 6 человек, можете посмотреть в интернете. У нас в мерии 533 - это все наши нахлебники, они не справляются со своими обязанностями. Есть пункт - выгнать Кабмин, мы будем требовать - изгнать представителей властиь города Житомира, как не справляющихся со своими обязаностями и грубо нарушающими Законы Украины.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus