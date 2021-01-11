Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 11.01.2021    14:31:04
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 11 » 08:27:32

В Житомире и крупных городах области люди протестовали против повышения коммунальных тарифов. ФОТО

Сегодня, 08:28:32 1855 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире и крупных городах области люди протестовали против повышения коммунальных тарифов. ФОТО

 В воскресенье, 10 января, житомиряне вышли на площадь Королёва, протестуя против повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщают в соцсетях.

"В Житомире прошла акция протеста против тарифного геноцида украинского народа. Для многих простых людей повышение тарифов на энергоносители фактически стало приговором. Поэтому это проявление народного недовольства является лишь началом более масштабных процессов. Обидно было видеть, что ни депутаты городского, ни депутаты районного и областного советов не пришли поддержать требования граждан", - написал в Facebook активист Сергей Ткачук.

По его словам, следующая акция протеста "Ні тарифному геноциду!" состоится 13 января в 10:00 возле школы №10 на Киевском шоссе.

Стоит добавить, что подобные акции протеста также прошли в Коростене и Бердичеве.

Напомним, с января 2021 года существенно выросли тарифы на газ, распределение газа и как следствие отопление. Также придется больше платить за водоснабжение и электроэнергию.
 

Житомир

ФОТО: соцсети
 

Бердичев

ФОТО: "Підслухано в Бердичеві"
 

Коростень

ФОТО: KOROSTEN.TODAY
Тэги: протест, тарифы, Житомир
Комментариев: 8
melan
1 melan (melan)   • 09:27:09, Сегодня [Материал]
+2

сомневаюсь что эти акции дадут результат.
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 09:44:22, Сегодня [Материал]
-1

согласен, надо забастовку массовую сделать... пару месяцев вообще не платить :) может тогда задумаются.
Fedya
4 Jose (Fedya)   • 10:58:44, Сегодня [Материал]
+1

можно и не платить, а сидеть в холоде, без света и без воды...
maidan
3 Журко (maidan)   • 10:38:03, Сегодня [Материал]
+2

Надо на выборах было думать головой, а не жо...
leon_ztmr
6 Алексей (leon_ztmr)   • 13:15:53, Сегодня [Материал]
+1

За кого надо было голосовать, чтоб тарифы не повышались?
maidan
7 Журко (maidan)   • 13:29:11, Сегодня [Материал]
0

Точно не за клоунов Коломойского
leon_ztmr
8 Алексей (leon_ztmr)   • 13:46:16, Сегодня [Материал]
0

Ну это понятно. И всё же, за кого?
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 11:13:40, Сегодня [Материал]
+1

на самом деле они всем довольны. просто вату троллят
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus