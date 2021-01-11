В Житомире и крупных городах области люди протестовали против повышения коммунальных тарифов. ФОТО

В воскресенье, 10 января, житомиряне вышли на площадь Королёва, протестуя против повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщают в соцсетях.
"В Житомире прошла акция протеста против тарифного геноцида украинского народа. Для многих простых людей повышение тарифов на энергоносители фактически стало приговором. Поэтому это проявление народного недовольства является лишь началом более масштабных процессов. Обидно было видеть, что ни депутаты городского, ни депутаты районного и областного советов не пришли поддержать требования граждан"
, - написал в Facebook активист Сергей Ткачук
.
По его словам, следующая акция протеста "Ні тарифному геноциду!" состоится 13 января в 10:00 возле школы №10 на Киевском шоссе.
Стоит добавить, что подобные акции протеста также прошли в Коростене и Бердичеве.
Напомним, с января 2021 года существенно выросли тарифы на газ
, распределение газа
и как следствие отопление
. Также придется больше платить за водоснабжение
и электроэнергию
.
Житомир
ФОТО: соцсети
Бердичев
ФОТО: "Підслухано в Бердичеві"
Коростень
ФОТО: KOROSTEN.TODAY