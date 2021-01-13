Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 14.01.2021    10:30:05
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 13 » 08:07:10

В Житомире протестующие собираются перекрыть движение транспорта на Киевском шоссе

Вчера, 08:12:10 1401 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире протестующие собираются перекрыть движение транспорта на Киевском шоссе

 Сегодня, 13 января, в Житомире из-за акции протеста с 10:00 возможно перекрытие движения транспорта на Киевском шоссе.

Об этом предупреждает пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
 

"Обращаем ваше внимание, что 13 января с 10:00 до 18:00, вероятно, будет перекрыто движение транспорта на Киевском шоссе, 37 возле общеобразовательной школы №10. В связи с акцией протеста", - говорится в сообщении.


Всех участников дорожного движения просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.


Предыстория


С января 2021 года существенно выросли тарифы на газраспределение газа и как следствие отопление. Также придется больше платить за водоснабжение и электроэнергию.

10 января житомиряне вышли на площадь Королёва, протестуя против повышения тарифов на коммунальные услуги. Следующую акцию протеста обещали провести 13 января на Киевском шоссе.

11 января депутаты Житомирского городского совета обратились к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины о недопустимости роста цен на поставку и распределение электрической энергии, поставки природного газа и распределение природного газа.
Тэги: протест, перекрытие улицы, Житомир
Комментариев: 1
Fedya
1 Jose (Fedya)   • 10:46:13, Вчера [Материал]
0

Окрім незручностей іншим ні в чому не винним громадянам перекриття шляхів принципово нічого не вирішує. Протестувати є сенс під офісом зе, кабміном, ВР, НКРЕКП, облдержадміністраціями.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus