В Житомире протестующие собираются перекрыть движение транспорта на Киевском шоссе

Сегодня, 13 января, в Житомире из-за акции протеста с 10:00 возможно перекрытие движения транспорта на Киевском шоссе.
Об этом предупреждает
пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
"Обращаем ваше внимание, что 13 января с 10:00 до 18:00, вероятно, будет перекрыто движение транспорта на Киевском шоссе, 37 возле общеобразовательной школы №10. В связи с акцией протеста", - говорится в сообщении.
Всех участников дорожного движения просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
Предыстория
С января 2021 года существенно выросли тарифы на газ
, распределение газа
и как следствие отопление
. Также придется больше платить за водоснабжение
и электроэнергию
.
10 января житомиряне вышли на площадь Королёва
, протестуя против повышения тарифов на коммунальные услуги. Следующую акцию протеста обещали провести 13 января на Киевском шоссе.
11 января депутаты Житомирского городского совета обратились к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины о недопустимости роста цен
на поставку и распределение электрической энергии, поставки природного газа и распределение природного газа.