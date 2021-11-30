На Житомирщине грузовик сбил велосипедистку, а затем ее переехала легковушка

В Новоград-Волынском районе Житомирской области грузовик "ГАЗ" сбил 72-летнюю велосипедистку, а потом на женщину еще наехал "ВАЗ". В настоящее время она находится в больнице.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в ГУНП Житомирской области.
Отмечается, что водитель автомобиля "ГАЗ" столкнулся с 72-летней велосипедисткой, которая двигалась в попутном направлении. Позади ехал автомобиль "ВАЗ" и он наехал на женщину, оказавшуюся на проезжей части.
Пенсионерка получила травмы и была доставлена в реанимационное отделение Емильчинской больницы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Идет установление всех обстоятельств инцидента.