Новообрана голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк з робочим візитом відвідала Житомирщину

«Нам би хотілося, щоб спілкування з виборцями проходили на рівні регіонів, районів, кожної громади. Щоб ми максимально дослухалися до усіх тих, хто нас обирав і хто на сьогодні має, що нам сказати. Я впевнена, що в команді Президента повинні залишатися тільки ті люди, які чітко виконують програмні речі, які точно прийшли сюди для того, щоб робити життя наших громадян і нашої країни кращим», – сказала Олена Шуляк.