Новообрана голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк з робочим візитом відвідала Житомирщину

Голова політичної сили «Слуга Народу» Олена Шуляк від свого обрання відвідала першу саме Житомирщину. Разом з колегою по партії, народним депутатом Арсенієм Пушкаренком вони відкрили районний офіс партії у Новоград-Волинському, відвідали об’єкти «Великого будівництва» та заслухали звіти місцевих депутатів від партії «Слуга Народу».
Партійний регіональний офіс – це комунікаційний майданчик
У ході робочої поїздки Олена Шуляк разом з головою Житомирської обласної організації партії «Слуга Народу» Арсенієм Пушкаренком відкрили у Новограді-Волинському офіс партії «Слуга Народу».
Такі офіси є платформою для діалогу політиків зі своїми виборцями, допомагають партії та депутатам отримувати зворотній зв’язок від людей. Кожен житель міста чи району може прийти сюди з тими чи іншими проблемами.
«Нам хочеться, щоб у регіонах обов’язково відбувався діалог з нашими виборцями. Аби громадяни знали про ті проєкти, які ми втілюємо великою командою, – починаючи з розбудови інфраструктури, тотальної цифровізації державних послуг, закінчуючи питаннями розвитку сіл, реформи децентралізації та інших змін. Тут ми зможемо отримувати зворотній зв’язок від наших виборців, щоб уже на майданчику політичної партії напрацьовувати певні рішення на державному рівні та обов’язково втілювати їх у життя
», – заявила Олена Шуляк.
Офіс у Новоград-Волинському став другим на Житомирщині. Із серпня поточного року партійна приймальня працює у Бердичеві. Запуск наступного планують у Коростені. А в перспективі – у всіх громадах Житомирщини.
«Наступного року плануємо відкрити так звані опорні офіси в усіх колишніх районах. Вони охоплять кожну громаду. Наша політсила – це важливий місток між владою і громадянами. За допомогою партійних офісів ми можемо покращувати нашу комунікацію, доносити нашу позицію та чути думки українців. Це дасть відповідний ефект роботі з виборцями», – зазначив Арсеній Пушкаренко.
Також під час перебування у Новоград-Волинському Олена Шуляк разом із місцевою командою партії «Слуга Народу» відвідала швейно-виробничий комплекс LESYA. Це один з найбільших платників податків в громаді. Голова партії оглянула виробничі лінії та ознайомилася з планами розвитку підприємства.
Фабрика LESYA – сучасне підприємство з великими перспективами розвитку
Влада оновлює мережу приймальних відділень і добудує хірургічний корпус місцевої лікарні
Нинішня команда Президента вже довела здатність реалізовувати амбітні завдання. Одним із прикладів є побудова мережі приймальних відділень в опорних лікарнях. Зокрема і в Новограді-Волинському.
Олена Шуляк це підкреслила під час огляду нового приймального відділення місцевої лікарні. Воно було реконструйовано в рамках програми Президента «Велике будівництво».
«Це відділення, яке вже працює. Воно обслуговує і COVID-хворих. Забезпечене кисневими станціями на 100%. Тут нове обладнання. І все це результати «Великого будівництва» – за 2 роки ми маємо вже сучасне приймальне відділення, яке працює і може обслуговувати населення цілого району. А це – більше 170 тисяч людей
», – зазначила Олена Шуляк.
Це приймальне відділення – одне із семи, яке побудували на Житомирщині в межах програми «Велике будівництво». Вартість будівельних робіт по кожному з відділень близько 11 мільйонів гривень. Ще понад 20 мільйонів гривень витрачається на сучасне медичне обладнання.
«Кожне приймальне відділення обладнане всім необхідним, аби проводити комплексне обстеження та швидко діагностувати стан пацієнта. Працюють нові комп’ютерні томографи, апарати УЗД, сучасні рентген-апарати, апарати штучної вентиляції легень та багато іншого», – розповів Арсеній Пушкаренко.
Народний депутат також повідомив, що в наступному році планується побудувати ще 3 приймальних відділеннях: в Олевську, Малині та Житомирській міській лікарні №2. Ці лікарні додатково стали опорними в цьому році саме завдяки зусиллям народних депутатів від партії «Слуга Народу», які представляють Житомирщину. До речі, це єдиний регіон, у якому була збільшена кількість опорних лікарень.
Олена Шуляк відвідала й медичні об’єкти – довгобуди, які стали «пам’ятниками корупції», і пообіцяла, що влада їх добудує.
Мова йдеться про добудову хірургічного корпусу Новоград-Волинської лікарні, який почали зводити ще у далекому 2012 році. З того часу зросли вимоги до медобслуговування населення, а також змінилися державні будівельні норми. Таким чином у хірургічному корпусі збільшили кількість поверхів з 4 до 5.
На початку будівництва цього об’єкта вже витрачено 52 мільйони гривень бюджетних коштів. Потреба на сьогодні – ще 123 мільйони гривень для остаточної добудови та обладнання всім необхідним.
Олена Шуляк: влада за два роки добудує хірургічне відділення Новоград-Волинської лікарні
«За моєю спиною – «пам’ятник корупції». Це довгобуд з 2012 року, який роками не міг знайти фінансування. Він не зміг стати сучасним корпусом, приймати хворих. Цей об’єкт вже включений до ДФРР. І ми сподіваємось, що за два роки це буде ще один сучасний хірургічний корпус із сучасними реанімаціями та реабілітаційним відділенням», – сказала Олена Шуляк.
Стартує «Великий звіт» місцевих депутатів усіх рівнів
Майже 30 років політики забували про свої обіцянки одразу ж після приходу до влади, тоді як Володимир Зеленський йшов на вибори з метою стати першим в історії України Президентом, який дотримує слова, таку ж настанову дав і партії «Слуга Народу». Саме тому вона розпочала період звітів місцевих депутатів усіх рівнів та голів громад перед виборцями. І стартували з Житомирщини.
Про його початок оголосила Голова політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк під час засідання політради Житомирської обласної організації, що відбулась в Баранівці. Також, вона відвідала Баранівське лісництво та ознайомилася з роботою підприємства «ORGANIC MILK».
«Нам би хотілося, щоб спілкування з виборцями проходили на рівні регіонів, районів, кожної громади. Щоб ми максимально дослухалися до усіх тих, хто нас обирав і хто на сьогодні має, що нам сказати. Я впевнена, що в команді Президента повинні залишатися тільки ті люди, які чітко виконують програмні речі, які точно прийшли сюди для того, щоб робити життя наших громадян і нашої країни кращим», – сказала Олена Шуляк.
Вона наголосила – звіти не повинні проводитися формально, для галочки. Це не просто виконання формальних вимог закону. Звіт має бути публічним, проходити в громаді, фіксуватися на фото чи відео.
Депутати всіх рівнів від партії «Слуга Народу» відзвітуються перед виборцями
Під час засідання політради Житомирської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» звітував про свою роботу і сам нардеп Арсеній Пушкаренко. Він запевняє – це мають робити усі депутати.
«Усі, хто були обрані рік тому від нашої команди, відзвітуються. Ми це проконтролюємо. Це є обов’язок законодавства і наша внутрішня партійна дисципліна. Комунікація з виборцем – це наш пріоритет, як влади. Пріоритет партії «Слуга Народу». Я вважаю, що тільки в конструктиві, в діалозі ми будемо далі працювати і розбудовувати нашу політичну силу
», – зазначив Арсеній Пушкаренко.
Олена Шуляк та команда партії «Слуга Народу» під час відвідання ДП «Баранівське лісомисливське господарство»
Пресслужба партії «Слуга Народу»