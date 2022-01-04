23 января в Житомире состоится премьерный показ комедийного спектакля «Джекпот для Какаду»

23 января в Житомирском музыкально драматичном театре состоится премьерный показ спектакля «Джекпот для Какаду» со звездным актерским составом.
На сцене: Виктор Андриенко, Руслана Писанка, Николай Григоренко.
О спектакле
За час до Нового года в застывшее от холода вокзальное здание входит одинокая женщина... Неужели она встретит Новый год на перроне? Не тут-то было, новогодние приключения только начинаются.
Спектакль «Джекпот для какаду» о том, как незнакомые люди абсолютно разного социального уровня «гуляют» шумный праздник, разрушая вокруг себя чужое личное пространство. Они радуются тому, что это разрушение происходит не с ними.
Не надо завидовать приключениям внутри вечного треугольника, ведь по углам этого треугольника – бесконечно одинокие люди.
Наступит утро, маскарадные маски и гримасы станут историей, а жизнь продолжится. Жить-то надо в реальности.
Билеты на спектакль «Джекпот для Какаду» от 150 грн. Их можно купить онлайн на сайте karabas.com
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