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Главная » Новости » Житомир » Афиша » 2022 » Январь » 4 » 16:01:05

23 января в Житомире состоится премьерный показ комедийного спектакля «Джекпот для Какаду»

Вчера, 16:01:05 496 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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23 января в Житомире состоится премьерный показ комедийного спектакля «Джекпот для Какаду»

 23 января в Житомирском музыкально драматичном театре состоится премьерный показ спектакля «Джекпот для Какаду» со звездным актерским составом.

На сцене: Виктор Андриенко, Руслана Писанка, Николай Григоренко.
 

О спектакле


За час до Нового года в застывшее от холода вокзальное здание входит одинокая женщина... Неужели она встретит Новый год на перроне? Не тут-то было, новогодние приключения только начинаются.

Спектакль «Джекпот для какаду» о том, как незнакомые люди абсолютно разного социального уровня «гуляют» шумный праздник, разрушая вокруг себя чужое личное пространство. Они радуются тому, что это разрушение происходит не с ними.

Не надо завидовать приключениям внутри вечного треугольника, ведь по углам этого треугольника – бесконечно одинокие люди.

Наступит утро, маскарадные маски и гримасы станут историей, а жизнь продолжится. Жить-то надо в реальности.

Билеты на спектакль «Джекпот для Какаду» от 150 грн. Их можно купить онлайн на сайте karabas.com.

Тэги: театр, Спектакль
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