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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2022 » Январь » 5 » 13:44:13

«Дія» будет уведомлять украинцев о проверке банковской истории: для чего это нужно

Вчера, 13:44:13 1449 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Дія» будет уведомлять украинцев о проверке банковской истории: для чего это нужно

 В приложении "Дія" появилась новая услуга — оповещение об изменении и проверке кредитной истории. Функция работает по умолчанию, обновлять приложение не нужно. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Проверка истории — обязательная процедура при оформлении кредитов. Теперь, когда на вас возьмут кредит или будут проверять вашу историю, вы получите пуш.
 

"Цифровизация помогает защищать украинцев от мошенничества. Запуская оповещения об изменении и проверке кредитной истории в действии, мы поможем людям вовремя узнавать о подобных ситуациях, останавливать их и сохранять средства. Это услуга заботы о людях. Уже сегодня все пользователи Дія автоматически получат доступ к услуге", — отметил вицепремьер — министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 


Если в "Дія" приходит пуш, что на вас взяли новый кредит, а вы его не открывали, то можно сразу из приложения перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу. А если увидите оповещение, что банк, например, проверяет вашу кредитную историю, чтобы открыть новый кредит, вы сможете быстро среагировать и связаться с учреждением для выяснения деталей. 

Услугу Минцифра внедряет вместе с Украинским бюро кредитных историй. Это учреждение, которое занимается сбором, хранением, обработкой и предоставлением кредитных историй.
 
Тэги: Дія, кредиты
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:36:24, Вчера [Материал]

одна частная конторка запрашивает инфу у другой частной конторки
но уведомление приходит от "дэржавы"
да, однозначно не казахи......
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