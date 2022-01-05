«Дія» будет уведомлять украинцев о проверке банковской истории: для чего это нужно

В приложении "Дія" появилась новая услуга — оповещение об изменении и проверке кредитной истории. Функция работает по умолчанию, обновлять приложение не нужно. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Проверка истории — обязательная процедура при оформлении кредитов. Теперь, когда на вас возьмут кредит или будут проверять вашу историю, вы получите пуш.
"Цифровизация помогает защищать украинцев от мошенничества. Запуская оповещения об изменении и проверке кредитной истории в действии, мы поможем людям вовремя узнавать о подобных ситуациях, останавливать их и сохранять средства. Это услуга заботы о людях. Уже сегодня все пользователи Дія автоматически получат доступ к услуге", — отметил вицепремьер — министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Если в "Дія" приходит пуш, что на вас взяли новый кредит, а вы его не открывали, то можно сразу из приложения перейти по ссылке в Украинское бюро кредитных историй и написать жалобу. А если увидите оповещение, что банк, например, проверяет вашу кредитную историю, чтобы открыть новый кредит, вы сможете быстро среагировать и связаться с учреждением для выяснения деталей.
Услугу Минцифра внедряет вместе с Украинским бюро кредитных историй. Это учреждение, которое занимается сбором, хранением, обработкой и предоставлением кредитных историй.