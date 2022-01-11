Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 12 Января 2022    09:10:02
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Январь » 11 » 13:51:18

В Житомирской области на пожаре погиб 55-летний мужчина, его сына удалось спасти

Вчера, 13:51:07 633 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области на пожаре погиб 55-летний мужчина, его сына удалось спасти

 В Житомирской области на пожаре в частном жилом доме погиб 55-летний мужчина. Его сына, который также находился в доме, удалось спасти. Инцидент произошел вечером 10 января в с. Мамрин Коростышевской громады.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Управлении Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
 

"Очаг возгорания находился в одной из комнат на втором мансардном этаже дома, где огонь охватил вещи домашнего обихода. Пламя уже успело распространиться на деревянную обрешетку и шиферную кровлю. Существовала угроза дальнейшего распространения огня по другим помещениям обоих этажей", - говорят спасатели.


Фото: ГСЧС


Менее чем за пол часа пожар локализовали и ликвидировали. Во время тушения на полу комнаты, где возникло возгорание, пожарные обнаружили тело 55-летнего мужчины без признаков жизни. В этом же помещении находился и его 35-летний сын. 

Мужчина был в сознании, но самостоятельно выйти не мог. Спасатели немедленно вынесли его на свежий воздух. После осмотра медиков мужчина от госпитализации отказался.

Огонь уничтожил шиферную кровлю по всей площади дома и частично второй этаж. Окончательные обстоятельства произошедшего устанавливаются специалистами.
Тэги: Житомирщина, пожар
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus