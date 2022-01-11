В Житомирской области на пожаре погиб 55-летний мужчина, его сына удалось спасти

В Житомирской области на пожаре в частном жилом доме погиб 55-летний мужчина. Его сына, который также находился в доме, удалось спасти. Инцидент произошел вечером 10 января в с. Мамрин Коростышевской громады.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Управлении Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
"Очаг возгорания находился в одной из комнат на втором мансардном этаже дома, где огонь охватил вещи домашнего обихода. Пламя уже успело распространиться на деревянную обрешетку и шиферную кровлю. Существовала угроза дальнейшего распространения огня по другим помещениям обоих этажей", - говорят спасатели.
Фото: ГСЧС
Менее чем за пол часа пожар локализовали и ликвидировали. Во время тушения на полу комнаты, где возникло возгорание, пожарные обнаружили тело 55-летнего мужчины без признаков жизни. В этом же помещении находился и его 35-летний сын.
Мужчина был в сознании, но самостоятельно выйти не мог. Спасатели немедленно вынесли его на свежий воздух. После осмотра медиков мужчина от госпитализации отказался.
Огонь уничтожил шиферную кровлю по всей площади дома и частично второй этаж. Окончательные обстоятельства произошедшего устанавливаются специалистами.