Хакеры атаковали сайты министерств. Портал «Дія» не работает

В ночь с 13 на 14 января хакеры совершили атаку на сайты министерств, Кабинета министров и сайт госуслуг "Дія".
В Министре образования сообщили
, что ведутся работы по устранению неисправности, Работает СБУ и киберполиция.
Ночью на сайтах, подвергшихся атаке, появлялись сообщения на украинском, русском и польском языках.
"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. По Волыни, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", - говорилось в сообщении.
По состоянию на 9:30 не работают сайты МИД Украины, ГСЧС, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, а также портал "Дія". Приложение на смартфонах работает.
Ведомства призывают пока пользоваться альтернативными источниками, в частности, страницами структур в соцсетях.