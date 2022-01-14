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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2022 » Январь » 14 » 09:44:27

Хакеры атаковали сайты министерств. Портал «Дія» не работает

Вчера, 09:44:22 1183 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Хакеры атаковали сайты министерств. Портал «Дія» не работает

 В ночь с 13 на 14 января хакеры совершили атаку на сайты министерств, Кабинета министров и сайт госуслуг "Дія".

В Министре образования сообщили, что ведутся работы по устранению неисправности, Работает СБУ и киберполиция.

Ночью на сайтах, подвергшихся атаке, появлялись сообщения на украинском, русском и польском языках.
 

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. По Волыни, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", - говорилось в сообщении.




По состоянию на 9:30 не работают сайты МИД Украины, ГСЧС, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, а также портал "Дія". Приложение на смартфонах работает.

Ведомства призывают пока пользоваться альтернативными источниками, в частности, страницами структур в соцсетях.



Тэги: сайты, кибератака, Хакеры
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 15:18:20, Вчера [Материал]

там какое-то древене говно мамонта святой Маск вроде запустил в космос за деньги рагулей.
совпадение?
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