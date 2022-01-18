В Житомирской области пьяный мужчина на угнанной машине застрял посреди поля. ФОТО

"51-летняя жительница с. Мусиевка Ружинской громады сообщила о похищении автомобиля марки Daewoo Sens, который был припаркован у ее двора. Работники группы реагирования Ружинского отделения для проверки сообщения выехали в село и уже по дороге в населенный пункт, в поле, обнаружили разыскиваемый автомобиль. За рулем транспортного средства находился 59-летний односельчанин заявительницы", - говорится в сообщении.