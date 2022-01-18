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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 18 » 17:49:19

В Житомирской области пьяный мужчина на угнанной машине застрял посреди поля. ФОТО

Сегодня, 17:49:19 424 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области пьяный мужчина на угнанной машине застрял посреди поля. ФОТО

 В Житомирской области пьяный мужчина угнал у односельчанки автомобиль, уехал на нем по личным делам и застрял посреди поля. События разворачивались в Ружинской громаде 17 января. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
 

"51-летняя жительница с. Мусиевка Ружинской громады сообщила о похищении автомобиля марки Daewoo Sens, который был припаркован у ее двора. Работники группы реагирования Ружинского отделения для проверки сообщения выехали в село и уже по дороге в населенный пункт, в поле, обнаружили разыскиваемый автомобиль. За рулем транспортного средства находился 59-летний односельчанин заявительницы", - говорится в сообщении.


По информации полицейских, у мужчины были явные внешние признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского осмотра отказался и четко объяснить свои действия не смог.

Фото: полиция


Патрульные оформили административные материалы сразу по двум статьям: ч. 1 ст. 126 и ч. 1 ст. 130 КУоАП. А следователи начали уголовное производство по факту кражи.

По действующему законодательству мужчине грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Тэги: Житомирщина, угон авто
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