В Житомирской области пьяный мужчина на угнанной машине застрял посреди поля. ФОТО

В Житомирской области пьяный мужчина угнал у односельчанки автомобиль, уехал на нем по личным делам и застрял посреди поля. События разворачивались в Ружинской громаде 17 января. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
"51-летняя жительница с. Мусиевка Ружинской громады сообщила о похищении автомобиля марки Daewoo Sens, который был припаркован у ее двора. Работники группы реагирования Ружинского отделения для проверки сообщения выехали в село и уже по дороге в населенный пункт, в поле, обнаружили разыскиваемый автомобиль. За рулем транспортного средства находился 59-летний односельчанин заявительницы", - говорится в сообщении.
По информации полицейских, у мужчины были явные внешние признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского осмотра отказался и четко объяснить свои действия не смог.
Фото: полиция
Патрульные оформили административные материалы сразу по двум статьям: ч. 1 ст. 126 и ч. 1 ст. 130 КУоАП. А следователи начали уголовное производство по факту кражи.
По действующему законодательству мужчине грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.