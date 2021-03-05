На трассе в Житомирской области задержали угнанный в Киеве автомобиль

На трассе Киев-Чоп в Житомирской области патрульные догнали и остановили автомобиль, который угнали в столице. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает пресс-служба патрульной полиции.
"Во время несения службы на автодороге Киев - Чоп инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о незаконном завладении транспортным средством. Согласно имеющейся у патрульных информации, автомобиль двигался с города Киев в направлении Новограда-Волынского. На 223 километре автомобильной дороги Киев - Чоп патрульные полицейские заметили автомобиль, который подпадал под ориентировку"
, - говорится в сообщении.
Патрульные догнали автомобиль KIA и остановили его. Выяснилось, что угонщик был в состоянии наркотического опьянения.
"Во время общения с водителем у полицейских возникло подозрение, что последний управляет автомобилем в состоянии наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования в установленном законом порядке гражданин отказался", - добавили в полиции.
На место остановки патрульные вызвали следователей, а также оформили протокол по ст. 130 КУоАП (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).