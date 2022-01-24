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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 24 » 12:23:58

В Житомире проверяют информацию о заминировании школ, больниц и детсадов

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В Житомире проверяют информацию о заминировании школ, больниц и детсадов

 24 января в Житомире правоохранители проверяют сообщения о заминировании школ, больниц и детских садов.

Об этом сообщили в Житомирском городском совете.

"Информация о заминировании школ и больниц не подтвердилась. Ситуацию по детским садам проверяют. Просьба не паниковать", - говорится в сообщении ЖГС.

Позже горсовет сообщил, что часть детсадов уже осмотрели, опасных предметов не нашли.
 

Волна "заминирований"


22 января полиция получила сообщение о заминировании в Житомире торговых центров и аэропорта. Полицейские провели эвакуацию из зданий, а взрывотехники проверили помещения. Никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили. 

23 января волна "заминирований" продолжилась. К торговым центрам добавились больницы и детские садики.

Служба безопасности Украины заявила, что спецслужбы РФ активно используют псеводминирование объектов социальной сферы и инфраструктуры, как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину.
Тэги: заминирование, Житомир
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