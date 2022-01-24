В Житомире проверяют информацию о заминировании школ, больниц и детсадов

24 января в Житомире правоохранители проверяют сообщения о заминировании школ, больниц и детских садов.
Об этом сообщили в Житомирском городском совете.
"Информация о заминировании школ и больниц не подтвердилась. Ситуацию по детским садам проверяют. Просьба не паниковать"
, - говорится в сообщении ЖГС.
Позже горсовет сообщил
, что часть детсадов уже осмотрели, опасных предметов не нашли.
Волна "заминирований"
22 января полиция получила сообщение о заминировании в Житомире
торговых центров и аэропорта. Полицейские провели эвакуацию из зданий, а взрывотехники проверили помещения. Никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.
23 января волна "заминирований" продолжилась. К торговым центрам добавились больницы и детские садики.
Служба безопасности Украины заявила
, что спецслужбы РФ активно используют псеводминирование объектов социальной сферы и инфраструктуры, как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину.