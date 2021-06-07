Просто пошутил: в Житомире мужчина «заминировал» один из отелей

В Житомире неизвестный мужчина позвонил на линию "102" и сообщил о заминировании отеля. Полиция оперативно задержала "минера". Выяснилось, что он просто пошутил.
"Тревожный вызов поступил в полицию 6 июня около 20:45. По словам абонента, позвонившего по спецлинии 102, он заминировал отель, расположенный на окраине г. Житомира"
, - информирует ГУ Нацполиции в Житомирской области.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Житомирского РО полиции, кинолог со служебной собакой и работники взрывотехнической службы ГУ Национальной полиции Житомирщины. Неподалеку полицейские обнаружили и мужчину, который сообщил о заминировании.
"33-летний житель Любарщины признал свою причастность к произошедшему и отметил, что пошутил. Поэтому его задержали", - добавили в полиции.
В то же время тщательно обследовав помещение и прилегающую территорию, полицейские никаких взрывных устройств или веществ не обнаружили.
Как выяснилось, задержанный ранее уже совершал подобные противоправные действия: летом 2019 года он сообщил, что произойдет взрыв в Любарском районном суде. Тогда мужчине было назначено наказание, не связанное с лишением свободы.
Сейчас же его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины. Мужчине может грозить от 4 до 8 лет лишения свободы.