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Просто пошутил: в Житомире мужчина «заминировал» один из отелей

Сегодня, 11:50:07 567 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Просто пошутил: в Житомире мужчина «заминировал» один из отелей

 В Житомире неизвестный мужчина позвонил на линию "102" и сообщил о заминировании отеля. Полиция оперативно задержала "минера". Выяснилось, что он просто пошутил.

"Тревожный вызов поступил в полицию 6 июня около 20:45. По словам абонента, позвонившего по спецлинии 102, он заминировал отель, расположенный на окраине г. Житомира", - информирует ГУ Нацполиции в Житомирской области.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Житомирского РО полиции, кинолог со служебной собакой и работники взрывотехнической службы ГУ Национальной полиции Житомирщины. Неподалеку полицейские обнаружили и мужчину, который сообщил о заминировании. 
 

"33-летний житель Любарщины признал свою причастность к произошедшему и отметил, что пошутил. Поэтому его задержали", - добавили в полиции.


В то же время тщательно обследовав помещение и прилегающую территорию, полицейские никаких взрывных устройств или веществ не обнаружили.

Как выяснилось, задержанный ранее уже совершал подобные противоправные действия: летом 2019 года он сообщил, что произойдет взрыв в Любарском районном суде. Тогда мужчине было назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

Сейчас же его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины. Мужчине может грозить от 4 до 8 лет лишения свободы.
Тэги: заминирование, Отель, полиция, Житомир
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