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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 16 » 08:28:10

Полиция разыскивает анонима, который «заминировал» житомирский суд. ФОТО

Сегодня, 08:28:10 406 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция разыскивает анонима, который «заминировал» житомирский суд. ФОТО

 15 ноября в полицию поступило анонимное телефонное сообщение о заминировании Хозяйственного суда в городе Житомире.

На месте происшествия работали полицейские, взрывотехническая служба, кинологи со служебными собаками и другие экстренные службы.



Правоохранители провели эвакуацию людей, а взрывотехническая служба обследовала здание. Взрывоопасные предметы не обнаружены.



"Обследование завершено, никаких угроз безопасности людей не обнаружено. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины", - сообщили в полиции.

Полицейские разыскивают автора сообщения. Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.



Фото: полиция
Тэги: полиция, Житомир, заминирование, суд
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