Полиция разыскивает анонима, который «заминировал» житомирский суд. ФОТО

15 ноября в полицию поступило анонимное телефонное сообщение о заминировании Хозяйственного суда в городе Житомире.
На месте происшествия работали полицейские, взрывотехническая служба, кинологи со служебными собаками и другие экстренные службы.
Правоохранители провели эвакуацию людей, а взрывотехническая служба обследовала здание. Взрывоопасные предметы не обнаружены.
"Обследование завершено, никаких угроз безопасности людей не обнаружено. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины"
, - сообщили в полиции
.
Полицейские разыскивают автора сообщения. Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.
Фото: полиция