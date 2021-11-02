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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 2 » 13:01:53

Суд вынес приговор мужчине, который «заминировал» отель в Житомире

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Суд вынес приговор мужчине, который «заминировал» отель в Житомире

 Суд вынес приговор шутнику, который летом 2021 года «заминировал» отель «Ялынка» на окраине Житомира. Мужчина получил 4 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года, хотя уже имел погашенную судимость за подобное преступление.

Об этом сообщает Житомир инфо со ссылкой на приговор Богунского суда.

В материалах суда отмечается, что около 20.35 6 июня обвиняемый находился в отеле «Ялынка» на проспекте Мира, 50 в Житомире. На почве негативного отношения к работникам гостиницы решил позвонить по телефону в полицию и сообщить о подготовке взрыва в отеле.

Правоохранители вместе со взрывотехниками проверили информацию, но никакой взрывчатки в отеле не нашли. Шутник же скрываться не собирался, звонил по телефону из номера, где и остался до приезда полиции и своего задержания.



В суде обвиняемый свою вину признал, искренне раскаялся и просил строго не наказывать за такую ​​шутку.

Суд учел положительную характеристику обвиняемого, критическое отношение к своему поступку и назначил наказание без лишения свободы: 4 года заключения с испытательным сроком 2 года.

Отметим, что обвиняемый уже имеет погашенную судимость по той же статье 256 УКУ – заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей и другими тяжкими последствиями.
Тэги: Житомир, заминирование, суд, Отель
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