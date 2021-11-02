Суд вынес приговор мужчине, который «заминировал» отель в Житомире

Суд вынес приговор шутнику, который летом 2021 года «заминировал» отель «Ялынка» на окраине Житомира. Мужчина получил 4 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года, хотя уже имел погашенную судимость за подобное преступление.
Об этом сообщает Житомир инфо
со ссылкой на приговор Богунского суда.
В материалах суда
отмечается, что около 20.35 6 июня обвиняемый находился в отеле «Ялынка» на проспекте Мира, 50 в Житомире. На почве негативного отношения к работникам гостиницы решил позвонить по телефону в полицию и сообщить о подготовке взрыва в отеле.
Правоохранители вместе со взрывотехниками проверили информацию, но никакой взрывчатки в отеле не нашли. Шутник же скрываться не собирался, звонил по телефону из номера, где и остался до приезда полиции и своего задержания.
В суде обвиняемый свою вину признал, искренне раскаялся и просил строго не наказывать за такую шутку.
Суд учел положительную характеристику обвиняемого, критическое отношение к своему поступку и назначил наказание без лишения свободы: 4 года заключения с испытательным сроком 2 года.
Отметим, что обвиняемый уже имеет погашенную судимость по той же статье 256 УКУ – заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей и другими тяжкими последствиями.