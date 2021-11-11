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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 11 » 16:25:11

В Житомире сообщили о заминировании сразу двух торговых центров. ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:25:17 550 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире сообщили о заминировании сразу двух торговых центров. ОБНОВЛЕНО

 В Житомире полицейские проверяют информацию о заминировании двух торговых центров. Такое электронное сообщение поступило 11 ноября, после 15:00, в УГСЧС в области, о чем спасатели сразу проинформировали полицию.

"В электронном сообщении говорится о заминировании торговых центров по улице Киевской и вблизи Житнего рынка", - информирует полиция Житомирской области.

В настоящее время в ТРЦ "Глобал" и ТЦ "Житний" работают соответствующие подразделения полиции.
 

"К их местам расположения сразу выехали полицейские следственно-оперативных групп ГУНП и Житомирского райуправления, патрульные, кинологи со служебными собаками и представители других соответствующих структур", - добавили правоохранители.


Специалисты взрывотехнической службы после эвакуации посетителей приступили к тщательному обследованию помещений.
 
По состоянию на 17.15 обследование завершено, никаких взрывоопасных вещей не обнаружено.

Полицейские работают над поисками автора электронного сообщения.
Тэги: Житомир, заминирование, ТЦ, полиция
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:36:22, Сегодня [Материал]

А у нас супер новость мэра города Житомира обворовали http://zhzh.info/publ/59-1-0-21630
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 17:42:59, Сегодня [Материал]

убедешки развлекаюцца....
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