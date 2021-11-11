В Житомире сообщили о заминировании сразу двух торговых центров. ОБНОВЛЕНО

В Житомире полицейские проверяют информацию о заминировании двух торговых центров. Такое электронное сообщение поступило 11 ноября, после 15:00, в УГСЧС в области, о чем спасатели сразу проинформировали полицию.
"В электронном сообщении говорится о заминировании торговых центров по улице Киевской и вблизи Житнего рынка"
, - информирует полиция Житомирской области
.
В настоящее время в ТРЦ "Глобал" и ТЦ "Житний" работают соответствующие подразделения полиции.
"К их местам расположения сразу выехали полицейские следственно-оперативных групп ГУНП и Житомирского райуправления, патрульные, кинологи со служебными собаками и представители других соответствующих структур", - добавили правоохранители.
Специалисты взрывотехнической службы после эвакуации посетителей приступили к тщательному обследованию помещений.
По состоянию на 17.15 обследование завершено, никаких взрывоопасных вещей не обнаружено.
Полицейские работают над поисками автора электронного сообщения.