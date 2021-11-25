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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 25 » 11:22:51

Полиция снова искала взрывчатку в торговых центрах Житомира

Вчера, 11:22:51 595 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция снова искала взрывчатку в торговых центрах Житомира

 24 ноября в полицию поступило сообщение о заминировании в Житомире ТРЦ "Глобал" и торгового центра на Житнем рынке. На места происшествия выехали следственно-оперативные группы полиции, кинологи и взрывотехники.

По информации ГУНП Житомирской области, из помещений были эвакуированы сотни посетителей и работников.
 

"Сообщение поступило по электронной почте после 20:00. Из зданий была проведена эвакуация людей, более 500 работников и посетителей, а также временно ограничен доступ к помещениям", - говорится в сообщении полиции.


В результате обследования никаких взрывоопасных предметов полиция не обнаружила. Полицейские проводят ряд мероприятий для выяснения личности автора ложного сообщения.

За подобные действия действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.

Как сообщал "Журнал Житомира", в течение недели в Житомире три раза минировали торговый центр на Житнем.
Тэги: полиция, заминирование, торговый центр, Житомир
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:04:08, Вчера [Материал]

Кому принадлежит Глобал ? и Сильпо ? Кому выгодно постоянно минировать эти обьекты?
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