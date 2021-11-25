Полиция снова искала взрывчатку в торговых центрах Житомира

24 ноября в полицию поступило сообщение о заминировании в Житомире ТРЦ "Глобал" и торгового центра на Житнем рынке. На места происшествия выехали следственно-оперативные группы полиции, кинологи и взрывотехники.
По информации ГУНП Житомирской области
, из помещений были эвакуированы сотни посетителей и работников.
"Сообщение поступило по электронной почте после 20:00. Из зданий была проведена эвакуация людей, более 500 работников и посетителей, а также временно ограничен доступ к помещениям", - говорится в сообщении полиции.
В результате обследования никаких взрывоопасных предметов полиция не обнаружила. Полицейские проводят ряд мероприятий для выяснения личности автора ложного сообщения.
За подобные действия действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в течение недели в Житомире три раза минировали
торговый центр на Житнем.