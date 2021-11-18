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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 18 » 09:59:18

В Житомире третий раз за неделю «заминировали» торговый центр на Житнем

Сегодня, 09:59:25 480 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире третий раз за неделю «заминировали» торговый центр на Житнем

 Вечером 17 ноября в полицию поступило очередное сообщение от анонима о заминировании торгового центра вблизи Житнего рынка.
 

"Сообщение поступило по электронной почте после 17:20. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского районного управления полиции, работники взрыво-технической службы, кинологи со служебными собаками, патрульные и другие подразделения полиции", - сообщили в ГУ Нацполиции.


Правоохранители эвакуировали несколько сот работников и посетителей, а также временно ограничили доступ к помещениям.

Взрывотехническая служба проверила помещения ТЦ и никаких взрывоопасных предметов не обнаружила.

Полицейские разыскивают автора сообщения. Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Как сообщал "Журнал Житомира", суд вынес приговор шутнику, который летом 2021 года "заминировал" отель "Ялынка" на окраине Житомира.

 
Тэги: полиция, Житомир, ТЦ, заминирование
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