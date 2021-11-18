В Житомире третий раз за неделю «заминировали» торговый центр на Житнем

Вечером 17 ноября в полицию поступило очередное сообщение от анонима о заминировании торгового центра вблизи Житнего рынка.
"Сообщение поступило по электронной почте после 17:20. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы ГУНП и Житомирского районного управления полиции, работники взрыво-технической службы, кинологи со служебными собаками, патрульные и другие подразделения полиции", - сообщили в ГУ Нацполиции.
Правоохранители эвакуировали несколько сот работников и посетителей, а также временно ограничили доступ к помещениям.
Взрывотехническая служба проверила помещения ТЦ и никаких взрывоопасных предметов не обнаружила.
Полицейские разыскивают автора сообщения. Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.
Как сообщал "Журнал Житомира
", суд вынес приговор шутнику, который летом 2021 года "заминировал" отель "Ялынка"
на окраине Житомира.