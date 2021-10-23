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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Октябрь » 23 » 10:48:45

Нелепая шутка: полиция разыскала мужчину, который «заминировал» мост в Житомире

Сегодня, 10:48:45 423 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Нелепая шутка: полиция разыскала мужчину, который «заминировал» мост в Житомире

 Автором ложного сообщения о заминировании автомобильного моста в Житомире, поступившего в полицию 22 октября, оказался 36-летний житель области. Установлено, что он находился в нетрезвом состоянии.
 

"Телефонный звонок со сведениями о заминировании автомобильного моста в .. Житомире поступило по спецлинии "102" около 5 утра. Абонент не назвавался и больше уточняющих сведений не предоставил. На тревожное сообщение сразу же отреагировали экстренные службы и было принято решение об обследовании трех автомобильных мостов в областном центре. На местах работали полицейские следственно-оперативных групп ГУНП и Житомирского райуправления, патрульные, кинологи со служебными собаками и представители других соответствующих структур", - сообщили в полиции.


Специалисты взрывотехнической службы тщательно обследовали объекты инфраструктуры по улицам Жуйко, Чудновской и Трояновской. Никаких предметов или веществ, которые могли бы представлять угрозу безопасности людей, обнаружено не было.

В течение нескольких часов правоохранители установили псевдоминера. Им оказался 36-летний житель Корнинской громады. Мужчина назвал свою выходку нелепой шуткой и объяснил ее употреблением алкоголя.

Нетрезвая выходка может обернуться для мужчины заключением на предусмотренный законом срок от 2 до 6 лет.
Тэги: заминирование, полиция, Житомир
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Комментариев: 1
bender123
1 vasya (bender123)   • 11:39:38, Сегодня [Материал]

плохо тут только то что наказаные возможное подано в формулировке "может" ... поэтому и происходят такие шутки.. должно быть реальное наказание без возможности его избежать. пошутил про заминирование - кушай баланду на зоне.
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