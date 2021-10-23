Нелепая шутка: полиция разыскала мужчину, который «заминировал» мост в Житомире

Автором ложного сообщения о заминировании автомобильного моста в Житомире, поступившего в полицию 22 октября, оказался 36-летний житель области. Установлено, что он находился в нетрезвом состоянии.
"Телефонный звонок со сведениями о заминировании автомобильного моста в .. Житомире поступило по спецлинии "102" около 5 утра. Абонент не назвавался и больше уточняющих сведений не предоставил. На тревожное сообщение сразу же отреагировали экстренные службы и было принято решение об обследовании трех автомобильных мостов в областном центре. На местах работали полицейские следственно-оперативных групп ГУНП и Житомирского райуправления, патрульные, кинологи со служебными собаками и представители других соответствующих структур", - сообщили в полиции.
Специалисты взрывотехнической службы тщательно обследовали объекты инфраструктуры
по улицам Жуйко, Чудновской и Трояновской. Никаких предметов или веществ, которые могли бы представлять угрозу безопасности людей, обнаружено не было.
В течение нескольких часов правоохранители установили псевдоминера. Им оказался 36-летний житель Корнинской громады. Мужчина назвал свою выходку нелепой шуткой и объяснил ее употреблением алкоголя.
Нетрезвая выходка может обернуться для мужчины заключением на предусмотренный законом срок от 2 до 6 лет.