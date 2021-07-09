Силовики провели учения в здании Житомирской прокуратуры: освобождали «заложников». ОБНОВЛЕНО

Вечером 8 июля в полицию якобы поступило сообщение о заминировании здания Житомирской областной прокуратуры. Информацию об этом распространили в соцсетях.
Около 18:20 на месте происшествия уже находились полицейские, национальная гвардия, пожарные, врачи и саперы с кинологами.
Часть улицы Рихтера перекрыли, силовики оцепили здание.
9 июля стало известно, что в здании прокураты проводились учения
. Силовики освобождали условных "заложников".
"Систематические учения и тренировки являются обязательной составляющей профессионального мастерства полицейских. Тем более, когда речь идет о спецназовцах. На днях бойцы роты полиции особого назначения ГУНП Житомирщины оттачивали навыки освобождения захваченного здания и заложников"
, - сообщила полиция Житомирщины.