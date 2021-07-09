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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июль » 9 » 08:38:29

Силовики провели учения в здании Житомирской прокуратуры: освобождали «заложников». ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 08:38:01 333 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Силовики провели учения в здании Житомирской прокуратуры: освобождали «заложников». ОБНОВЛЕНО

 Вечером 8 июля в полицию якобы поступило сообщение о заминировании здания Житомирской областной прокуратуры. Информацию об этом распространили в соцсетях.

Около 18:20 на месте происшествия уже находились полицейские, национальная гвардия, пожарные, врачи и саперы с кинологами.

Часть улицы Рихтера перекрыли, силовики оцепили здание.

Фото: zhyto_best / Instagram


9 июля стало известно, что в здании прокураты проводились учения. Силовики освобождали условных "заложников".

"Систематические учения и тренировки являются обязательной составляющей профессионального мастерства полицейских. Тем более, когда речь идет о спецназовцах. На днях бойцы роты полиции особого назначения ГУНП Житомирщины оттачивали навыки освобождения захваченного здания и заложников", - сообщила полиция Житомирщины.

 
Тэги: заминирование, прокуратура, Житомир
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