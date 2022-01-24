На Житомирщині обрали делегатів на XXV З’їзд політичної партії «УДАР Віталія Кличка»

19 січня відбулися загальні збори Житомирської обласної організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка». Під час зборів підсумували роботу Житомирської обласної організації за минулий рік та обрали делегатів на XXV З’їзд політичної партії «УДАР Віталія Кличка».
«З’їзд партії «УДАР» – це хороша нагода обмінятися досвідом та окреслити ключові напрямки діяльності нашої організації. Минулого року ми успішно відкрили низку офісів «УДАРу» в області. Наша команда зростає, до нас долучаються ініціативні та патріотичні громадяни, які розділяють наші цінності. Попереду у нас багато роботи і планів. Долучайтеся
», – наголосив Ігор Гундич, заступник лідера Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка».
Делегатами від Житомирщини на З’їзд партії «УДАР» обрали:
- Олега Дзюбенка – лідера Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка»;
- Ігоря Гундича – заступника лідера Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка»;
- Вікторію Ієговську – голову виконкому Житомирської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка»;
- Романа Левицького – лідера Бердичівської міської організації партії «УДАР Віталія Кличка»;
- Олександра Широкопояса – лідера Новоград-Волинської міської організації партії «УДАР Віталія Кличка».
XXV З’їзд політичної партії «УДАР Віталія Кличка» відбудеться у Києві 4 лютого 2022 року. Участь у ньому візьмуть делегати з усієї України.
Пресслужба політичної партії «УДАР Віталія Кличка»