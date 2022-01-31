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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 31 » 10:57:17

В Житомире из-за ДТП временно не курсируют троллейбусы на Корбутовку

Сегодня, 10:57:17 894 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из-за ДТП временно не курсируют троллейбусы на Корбутовку

 Ночью 31 января в Житомире фура сбила электроопору на улице Чудновской. Движение троллейбусов в направлении Корбутовки приостановлено. Об этом сообщило управление транспорта и связи Житомирского городского совета.

В комментарии suspilne.media представитель патрульной полиции Татьяна Носадчук рассказала, что ДТП случилось около двух часов ночи. Грузовик MAN перевернулся и сбил одну из электроопор на мосту. 

Фото: патрульная полиция


Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.

"Наша служба в трамвайно-троллейбусном управлении сообщила, что там была авария, в результате чего сбили опору контактной сети. Движение троллейбусов по мосту было приостановлено. Сейчас фуру извлекают и ТТУ приступает к восстановлению опоры. Обещают, что час-два и будет восстановлено движение троллейбуса №15", – говорит Николай Ермаков, заместитель начальника управления транспорта и связи Житомирского городского совета.

Фото: ЖГС
Тэги: троллейбусы, дтп, Житомир, Корбутовка
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