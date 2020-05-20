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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 20 » 10:16:00

На Корбутовку временно не будут курсировать троллейбусы – мэрия

Сегодня, 10:31:50 1594 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Корбутовку временно не будут курсировать троллейбусы – мэрия

 В Житомире утром 20 мая отменили движение всех троллейбусов, которые курсируют на Корбутовку. Доехать в микрорайон можно только маршрутками.

Об этом в 10 утра предупредил Житомирский городской совет.

"В связи с выполнением КП "Житомирводоканал" городского совета аварийных работ на перекрестке улиц Чудновская - Чумацкий шлях с 10:00 20.05.2020 года до завершения работ, изменено движение троллейбусных маршрутов №15-А, 9 и 5-А", - говорится в сообщении.

Троллейбусы будут курсировать до улицы Донцова, без заезда на улицу Качиньского и Чудновскую.

Напомним, 18 мая в Житомире по улице Чудновской провалился канализационный коллектор.
Тэги: Корбутовка, Житомир, троллейбусы
Комментариев: 1
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 14:50:19, Сегодня [Материал]
+1

"которые курсируют на Корбутовка."

Моя говорить, что правильно писАть "на Корбутовку".
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