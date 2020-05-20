На Корбутовку временно не будут курсировать троллейбусы – мэрия

В Житомире утром 20 мая отменили движение всех троллейбусов, которые курсируют на Корбутовку. Доехать в микрорайон можно только маршрутками.
Об этом в 10 утра предупредил Житомирский городской совет.
"В связи с выполнением КП "Житомирводоканал" городского совета аварийных работ на перекрестке улиц Чудновская - Чумацкий шлях с 10:00 20.05.2020 года до завершения работ, изменено движение троллейбусных маршрутов №15-А, 9 и 5-А"
, - говорится в сообщении.
Троллейбусы будут курсировать до улицы Донцова, без заезда на улицу Качиньского и Чудновскую.
Напомним, 18 мая в Житомире по улице Чудновской провалился канализационный коллектор
.
Моя говорить, что правильно писАть "на Корбутовку".