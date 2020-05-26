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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 26 » 08:00:40

Из-за ремонта дороги на Корбутовку не будут ходить троллейбусы

Сегодня, 07:49:40 207 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за ремонта дороги на Корбутовку не будут ходить троллейбусы

 Сегодня в Житомире с 10:00 не будут курсировать троллейбусы на Корбутовку. Об этом информирует управление транспорта и связи городского совета.

"26 мая с 10.00 до 17.00, в связи с проведением текущего ремонта дорожного покрытия по улице Чудновской, будет изменено движение троллейбусных маршрутов №15-А, 9 и 5-А", - говорится в сообщении.

Троллейбусы будут курсировать до улицы Донцова, без заезда на улицу Качиньского и Чудновскую.

Как сообщал "Журнал Житомира", 22 мая вблизи Гидропарка начали текущий ремонт улицы Чудновской в сторону центра Житомира.
Тэги: Корбутовка, троллейбусы, Житомир, Ремонт
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