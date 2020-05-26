Из-за ремонта дороги на Корбутовку не будут ходить троллейбусы

Сегодня в Житомире с 10:00 не будут курсировать троллейбусы на Корбутовку. Об этом информирует управление транспорта и связи городского совета.
"26 мая с 10.00 до 17.00, в связи с проведением текущего ремонта дорожного покрытия по улице Чудновской, будет изменено движение троллейбусных маршрутов №15-А, 9 и 5-А"
, - говорится в сообщении.
Троллейбусы будут курсировать до улицы Донцова, без заезда на улицу Качиньского и Чудновскую.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 22 мая вблизи Гидропарка начали текущий ремонт улицы Чудновской в сторону центра Житомира.