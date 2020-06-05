В центре Житомира проводят ремонт теплотрассы: из-за этого не будут ходить троллейбусы на Корбутовку

В Житомире начали полную замену труб на теплотрассе по улице Леха Качиньского. Из-за ремонта дорогу перекроют в одном направлении.
Старые трубы на этом участке прослужили 30 лет, информирует "Суспільне Житомир
".
"Мы будем ставить новую изолированную трубу. Сейчас готовим участок к замене, поскольку сейчас проходит асфальтирование дорог, то это надо сделать в первую очередь. Завтра начнем демонтаж старой трубы", - рассказывает управляющая аварийно-ремонтным участком Алена Кондратьева.
Заменить трубы на теплотрассе должны в течение двух недель.
"Это будет полная замена труб в трех камерах по Леха Качиньского и Малой Бердичевской с перекрытием дороги в одном направлении"
, - отмечает руководитель "Житомиртеплокоммунэнерго" Дмитрий Рогожин.
Во время ремонта теплотрассы ограничат движение троллейбусов, движущихся в направлении Корбутовки. Маршруты №5-А, №9 и №15А будут курсировать до улицы Донцова.