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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 5 » 08:31:39

В центре Житомира проводят ремонт теплотрассы: из-за этого не будут ходить троллейбусы на Корбутовку

Сегодня, 08:44:39 1096 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира проводят ремонт теплотрассы: из-за этого не будут ходить троллейбусы на Корбутовку

 В Житомире начали полную замену труб на теплотрассе по улице Леха Качиньского. Из-за ремонта дорогу перекроют в одном направлении.

Старые трубы на этом участке прослужили 30 лет, информирует "Суспільне Житомир".
 

"Мы будем ставить новую изолированную трубу. Сейчас готовим участок к замене, поскольку сейчас проходит асфальтирование дорог, то это надо сделать в первую очередь. Завтра начнем демонтаж старой трубы", - рассказывает управляющая аварийно-ремонтным участком Алена Кондратьева.


Заменить трубы на теплотрассе должны в течение двух недель.

"Это будет полная замена труб в трех камерах по Леха Качиньского и Малой Бердичевской с перекрытием дороги в одном направлении", - отмечает руководитель "Житомиртеплокоммунэнерго" Дмитрий Рогожин.

Во время ремонта теплотрассы ограничат движение троллейбусов, движущихся в направлении Корбутовки. Маршруты №5-А, №9 и №15А будут курсировать до улицы Донцова.
Тэги: троллейбусы, Ремонт, Житомир
Комментариев: 5
Mykhailo
1 Михаил (Mykhailo)   • 10:27:48, Сегодня [Материал]
+3

Воу, воу, ещё асфальт не везде заменили, а вы копать? Это не по нашему, копать нужно только свежеуложенный асфальт!!!
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 15:21:10, Сегодня [Материал]
0

еще потом покопают, не переживай
Pound
2 Life is life (Pound)   • 11:00:09, Сегодня [Материал]
0

Все місто розрите (((
zt-gregori
3 Ігор (zt-gregori)   • 11:13:10, Сегодня [Материал]
+1

ремонтують дороги і комунікації... просто жах
andruha40
4 Туча Андрій Михайлович (andruha40)   • 13:01:56, Сегодня [Материал]
0

А де ж зрада?
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