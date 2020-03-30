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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 30 » 11:56:41

Из-за аварийного ремонта в Житомире изменили маршруты движения троллейбусов

Вчера, 12:07:41 1800 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за аварийного ремонта в Житомире изменили маршруты движения троллейбусов

 В Житомир 30 марта из-за аварийного ремонта коллектора по улице Победы изменили схемы движения троллейбусов. Соответствующее объявление размещено на сайте городского совета.

"В связи с проведением КП "Житомирводоканал" аварийного ремонта канализационного коллектора по ул. Победы 71, 30.03.2020 с 12:00 часов изменены схемы движения троллейбусных маршрутов", - говорится в сообщении.

Троллейбус будет курсировать по маршрутам:
 
  • №2 Богуния - проспект Независимости - ул. Восточная - ул. Киевская - ул. Витрука - ул. Б. Бердичевская - ул. Победы - Богуния.
  • №3 Богуния - проспект Независимости - ул. Восточная - ул. Киевская - ул. Витрука - ул. Космонавтов - ул. Витрука - ул. Киевская ул. Победы - Богуния.
  • №8, 7-А курсировать до площади Победы.
  • Маршрут №5-А отменяется.

Как сообщал "Журнал Житомира", 27 марта начался капитальный ремонт дорожного покрытия по улице Большой Бердичевской из-за чего изменили схему движения троллейбусов.
Тэги: авария, троллейбусы, Житомир, Ремонт
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