Из-за аварийного ремонта в Житомире изменили маршруты движения троллейбусов

В Житомир 30 марта из-за аварийного ремонта коллектора по улице Победы изменили схемы движения троллейбусов. Соответствующее объявление размещено на сайте городского совета.
"В связи с проведением КП "Житомирводоканал" аварийного ремонта канализационного коллектора по ул. Победы 71, 30.03.2020 с 12:00 часов изменены схемы движения троллейбусных маршрутов"
, - говорится в сообщении.
Троллейбус будет курсировать по маршрутам:
- №2 Богуния - проспект Независимости - ул. Восточная - ул. Киевская - ул. Витрука - ул. Б. Бердичевская - ул. Победы - Богуния.
- №3 Богуния - проспект Независимости - ул. Восточная - ул. Киевская - ул. Витрука - ул. Космонавтов - ул. Витрука - ул. Киевская ул. Победы - Богуния.
- №8, 7-А курсировать до площади Победы.
- Маршрут №5-А отменяется.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 27 марта начался капитальный ремонт дорожного покрытия по улице Большой Бердичевской из-за чего изменили схему движения троллейбусов
.