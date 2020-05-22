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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 22 » 08:35:56

На Корбутовку из-за ремонта несколько дней не будут курсировать троллейбусы

Сегодня, 08:42:23 661 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Корбутовку из-за ремонта несколько дней не будут курсировать троллейбусы

 В Житомире по улице Чудновской проведут ремонт дорожного покрытия, в связи с этим несколько дней на Корбутовку не будут курсировать троллейбусы. Об этом предупреждает Житомирский городской совет.

"С 22.05.2020 до 25.05.2020 с 10:00, в связи с проведением текущего ремонта дорожного покрытия по улице Чудновской, будет изменено движение троллейбусных маршрутов №15-А, 9 и 5-А", - говорится в сообщении.

Троллейбусы будут курсировать до улицы Донцова, без заезда на улицу Качиньского и Чудновскую.

Напомним, 18 мая в Житомире по улице Чудновской прорвало канализационный коллектор, из-за чего посреди проезжей части образовалась дыра.
Тэги: Житомир, Ремонт, троллейбусы, Корбутовка
Комментариев: 5
velcade
1 Санитар (velcade)   • 08:56:35, Сегодня [Материал]
0

Аффтар, только что проснулся? Там уже 2 дня асфальт снимают, а коллектор давным давно зарыли. Ну как такую можно печатать? Нема за що.
Ответ: Афтар не живе на Корбутівці і не знав цього. Дякуємо, виправили.
Живу_на_Восточной
2 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 09:03:37, Сегодня [Материал]
0

ЖЖ останнім часом вперто не хоче перевіряти новини. Я, сидячи вдома, чудово бачу що тролейбуси на Корбутівку їздять, зайшовши на Dozor
zt-gregori
3 Ігор (zt-gregori)   • 09:04:43, Сегодня [Материал]
0

ніхто останнім часом не хоче читати текст.
тролейбуси не курсуватимуть з 10 ранку
Живу_на_Восточной
4 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 09:06:31, Сегодня [Материал]
0

Все, побачив. Визнаю, не второпав.

Бо ця словесна конструкція з пантелику збиває
«С 22.05.2020 до 25.05.2020 с 10:00»
zt-gregori
5 Ігор (zt-gregori)   • 09:12:27, Сегодня [Материал]
0

згоден, але це цитата... (из песни слова не выкинешь)
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