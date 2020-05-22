На Корбутовку из-за ремонта несколько дней не будут курсировать троллейбусы

В Житомире по улице Чудновской проведут ремонт дорожного покрытия, в связи с этим несколько дней на Корбутовку не будут курсировать троллейбусы. Об этом предупреждает Житомирский городской совет.
"С 22.05.2020 до 25.05.2020 с 10:00, в связи с проведением текущего ремонта дорожного покрытия по улице Чудновской, будет изменено движение троллейбусных маршрутов №15-А, 9 и 5-А"
, - говорится в сообщении.
Троллейбусы будут курсировать до улицы Донцова, без заезда на улицу Качиньского и Чудновскую.
Напомним, 18 мая в Житомире по улице Чудновской прорвало канализационный коллектор
, из-за чего посреди проезжей части образовалась дыра.
Ответ: Афтар не живе на Корбутівці і не знав цього. Дякуємо, виправили.
тролейбуси не курсуватимуть з 10 ранку
Бо ця словесна конструкція з пантелику збиває
«С 22.05.2020 до 25.05.2020 с 10:00»