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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 3 » 09:24:34

В Житомире троллейбусы №2 и №4 временно изменили схему движения

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В Житомире троллейбусы №2 и №4 временно изменили схему движения

 В Житомире из-за ремонта трансформаторной подстанции некоторые троллейбусы изменят схему движения. Об этом утром 3 июля сообщил Житомирский городской совет.

Отмечается, что ремонт проходит на ул. Киевской, поэтому троллейбусы №2 и №4 будут курсировать по ул. Грушевского.

"В связи с проведение Житомирским РЭС ремонтных работ на трансформаторной подстанции по улице Киевской, троллейбусные маршруты №4 и №2 будут курсировать в объезд по улицам Грушевского, Восточная", - информирует мэрия.

После окончания работ троллейбусы вернутся на свои привычные маршруты.
Тэги: Житомир, Ремонт, троллейбусы
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