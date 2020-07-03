В Житомире троллейбусы №2 и №4 временно изменили схему движения

В Житомире из-за ремонта трансформаторной подстанции некоторые троллейбусы изменят схему движения. Об этом утром 3 июля сообщил Житомирский городской совет.
Отмечается, что ремонт проходит на ул. Киевской, поэтому троллейбусы №2 и №4 будут курсировать по ул. Грушевского.
"В связи с проведение Житомирским РЭС ремонтных работ на трансформаторной подстанции по улице Киевской, троллейбусные маршруты №4 и №2 будут курсировать в объезд по улицам Грушевского, Восточная"
, - информирует мэрия.
После окончания работ троллейбусы вернутся на свои привычные маршруты.