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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Январь » 31 » 17:29:13

До конца года подсветят 16 километров автодороги Житомир-Черновцы

Вчера, 17:29:13 1032 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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До конца года подсветят 16 километров автодороги Житомир-Черновцы

 На автомобильной дороге государственного значения Н-03 Житомир – Черновцы продолжаются работы по устройству освещения. Подрядчик уже смонтировал почти сотню опор. 

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
 

"Сейчас работы по копанию траншей для кабеля, устройство сетей и монтаж оголовков и фонарей проводятся вблизи села Рудня-Почта", – информируют дорожники.


Освещение будет устроено в населенных пунктах, которые находятся вдоль трассы Н-03: Тетеревка, Перлявка, Корчак, Дениши, Рудня-Почта, Высокая Печь, Дриглов, Дедковцы, Дубище.

Всего подсветят около 16 километров дороги.

Подрядчик должен выполнить все работы до конца года. Общая стоимость проекта – 107,8 млн гривен.
Тэги: освещение, трасса, Житомирская область
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