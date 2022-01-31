До конца года подсветят 16 километров автодороги Житомир-Черновцы

На автомобильной дороге государственного значения Н-03 Житомир – Черновцы продолжаются работы по устройству освещения. Подрядчик уже смонтировал почти сотню опор.
Об этом сообщила
Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
"Сейчас работы по копанию траншей для кабеля, устройство сетей и монтаж оголовков и фонарей проводятся вблизи села Рудня-Почта", – информируют дорожники.
Освещение будет устроено в населенных пунктах, которые находятся вдоль трассы Н-03: Тетеревка, Перлявка, Корчак, Дениши, Рудня-Почта, Высокая Печь, Дриглов, Дедковцы, Дубище.
Всего подсветят около 16 километров дороги.
Подрядчик должен выполнить все работы до конца года. Общая стоимость проекта – 107,8 млн гривен
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