В Житомирской области на двух участках трассы М-21 устанавливают освещение. ФОТО

В Житомирской области на двух участках трассы Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский устанавливают освещение. Подрядчик должен провести освещение между Житомиром и Черняховом, а также между Житомиром и Бердичевом.
В настоящее время работы продолжаются на обоих отрезках трассы, сообщает "Суспільне
".
"Работы сейчас продолжаются на двух участках трассы – от Житомира практически до города Бердичев, а именно до села Рея, а также в направлении Черняхова – от села Песчанка до села Олиевка. Стоимость работ составляет около 137 миллионов гривен", – сказала Светлана Чернях-Кондрацкая, пресс-секретарь Службы автомобильных дорог области.
На участке трассы между Житомиром и Бердичевом подрядчик устанавливает 170 опор для освещения – это подъезды к селу, а также населенный пункт – всего около четырех километров.
Работник компании-подрядчика Игорь Городный говорит, что сначала на всех участках работники устанавливают опоры, а затем приступят к монтажу самого освещения.
"Это уже от погоды зависит, когда подсохнет немного или снег упадет и будет сухо – будем смотреть по погоде. По срокам у нас время – до конца 2022 года должны все сделать, но это у нас не единственный участок", – рассказал Игорь Городный.
Подрядчик устанавливает освещение на территории села Дворец. Местная жительница Нина Васильевна говорит, что трасса разделяет село пополам, поэтому жители пересекают несколько раз в день. Чтобы водители замечали пешеходов на темной трассе как можно раньше, люди одевают максимально яркую одежду и переходят дорогу только тогда, когда в радиусе в нескольких сотнях метров от перехода нет автомобилей.
"В пять вечера здесь уже ничего не видно, а люди с той же работы идут, например. Конечно, здесь освещение нужно делать"
, – говорит Нина Васильевна.
Согласно договору, полностью завершить все работы по обустройству освещения подрядчик должен до конца 2022 года. Стоимость работ – 157,3 млн грн
.
Фото: Суспільне