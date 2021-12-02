Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 02 Декабря 2021    13:46:06
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 2 » 09:55:13

В Житомирской области на двух участках трассы М-21 устанавливают освещение. ФОТО

Сегодня, 09:55:13 367 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области на двух участках трассы М-21 устанавливают освещение. ФОТО

 В Житомирской области на двух участках трассы Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский устанавливают освещение. Подрядчик должен провести освещение между Житомиром и Черняховом, а также между Житомиром и Бердичевом.

В настоящее время работы продолжаются на обоих отрезках трассы, сообщает "Суспільне".
 

"Работы сейчас продолжаются на двух участках трассы – от Житомира практически до города Бердичев, а именно до села Рея, а также в направлении Черняхова – от села Песчанка до села Олиевка. Стоимость работ составляет около 137 миллионов гривен", – сказала Светлана Чернях-Кондрацкая, пресс-секретарь Службы автомобильных дорог области.




На участке трассы между Житомиром и Бердичевом подрядчик устанавливает 170 опор для освещения – это подъезды к селу, а также населенный пункт – всего около четырех километров.

Работник компании-подрядчика Игорь Городный говорит, что сначала на всех участках работники устанавливают опоры, а затем приступят к монтажу самого освещения.


 

"Это уже от погоды зависит, когда подсохнет немного или снег упадет и будет сухо – будем смотреть по погоде. По срокам у нас время – до конца 2022 года должны все сделать, но это у нас не единственный участок", – рассказал Игорь Городный.


Подрядчик устанавливает освещение на территории села Дворец. Местная жительница Нина Васильевна говорит, что трасса разделяет село пополам, поэтому жители пересекают несколько раз в день. Чтобы водители замечали пешеходов на темной трассе как можно раньше, люди одевают максимально яркую одежду и переходят дорогу только тогда, когда в радиусе в нескольких сотнях метров от перехода нет автомобилей.



"В пять вечера здесь уже ничего не видно, а люди с той же работы идут, например. Конечно, здесь освещение нужно делать", – говорит Нина Васильевна.

Согласно договору, полностью завершить все работы по обустройству освещения подрядчик должен до конца 2022 года. Стоимость работ – 157,3 млн грн.

Фото: Суспільне
Тэги: освещение, Житомирская область, трасса
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus